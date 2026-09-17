Afrique de l'Ouest: Biodiversité - Jean-Louis Billon nommé Patron de la Nature de l'UICN

Nommé le 14 septembre 2026 à Dunhuang, en Chine, Jean-Louis Billon devient le premier représentant d'Afrique de l'Ouest à intégrer le programme des Patrons de la Nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn). Une nomination qui met en avant les enjeux de conservation en Afrique de l'Ouest et le rôle que peuvent jouer les acteurs économiques dans la protection des écosystèmes.

Une nouvelle responsabilité à l'échelle internationale pour Jean-Louis Billon. Le président des conseils d'administration de Saph et de Sucrivoire, deux filiales du groupe Sifca, a été nommé Patron de la Nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn).

C'était le 14 septembre 2026 à Dunhuang, en Chine, rapporte une note de presse transmise à Fratmat.info, le 17 septembre 2026.

M. Billon devient ainsi, selon les informations communiquées par Sifca, le premier représentant d'Afrique de l'Ouest à rejoindre ce programme créé en 2010. Celui-ci rassemble des personnalités appelées à apporter un appui stratégique à l'Uicn et à contribuer à la mobilisation de ressources en faveur de ses actions de conservation.

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Économie et préservation des écosystèmes

Cette nomination intervient dans un contexte où la conciliation entre développement économique et protection de la nature s'impose comme un enjeu majeur pour les économies africaines, notamment dans les secteurs agricole et industriel.

Jean-Louis Billon défend depuis plusieurs années l'idée que ces deux impératifs ne sont pas nécessairement contradictoires. Dans cette approche, l'exploitation des ressources naturelles doit s'inscrire dans une perspective de long terme et intégrer les réalités des territoires et des communautés.

« Je suis profondément honoré d'être nommé Patron de la Nature par l'Uicn », a déclaré Jean-Louis Billon. Il estime que la prospérité à long terme de l'Afrique dépend de sa capacité à considérer la nature à la fois comme un patrimoine à préserver et comme un levier de développement économique durable.

Des actions revendiquées par Sifca

Le groupe Sifca met en avant plusieurs initiatives conduites dans les territoires où ses activités agricoles et industrielles sont implantées.

Selon les données communiquées par le groupe, ses actions ont contribué à la préservation de plus de 4 650 hectares de forêts et à la protection de 8 400 hectares de forêts classées. Sifca fait également état d'opérations de reboisement portant sur plusieurs centaines d'hectares chaque année.

Par l'intermédiaire de sa fondation, le groupe indique par ailleurs avoir participé, avec l'ONG Conservation des Espèces Marines, à la protection de près de 6 000 tortues marines.

Ces initiatives s'inscrivent dans une problématique plus large pour l'agro-industrie ivoirienne : produire tout en limitant la pression sur les forêts, les sols, les ressources en eau et la biodiversité.

Une voix ouest-africaine à l'Uicn

Pour Grethel Aguilar, directrice générale de l'Uicn, l'expérience de Jean-Louis Billon dans le domaine économique et son engagement annoncé en faveur de la protection et de la restauration des forêts en Côte d'Ivoire peuvent apporter une perspective utile aux travaux de l'organisation.

Sa nomination donne ainsi une visibilité particulière aux préoccupations de l'Afrique de l'Ouest dans les débats internationaux sur la conservation de la biodiversité.

Au-delà de la distinction personnelle, l'enjeu sera désormais de faire de cette responsabilité une plateforme de dialogue entre monde économique, pouvoirs publics, organisations de conservation et communautés locales.

Dans une région confrontée à la dégradation des écosystèmes, à la pression foncière et aux effets du changement climatique, la question reste entière : comment concilier croissance des activités productives, création de richesses et préservation durable du patrimoine naturel ?