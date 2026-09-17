Cote d'Ivoire: Open Days de la Banque mondiale - Deux journées pour connecter les jeunes aux opportunités

Comment accéder à une formation, trouver un emploi ou concrétiser une idée d'entreprise ? C'est autour de ces préoccupations que s'articuleront les Open Days du Groupe de la Banque mondiale, les 21 et 22 septembre 2026, à la patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Cet événement entend rapprocher les jeunes des dispositifs de formation, d'emploi et d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

Les visiteurs pourront découvrir, à travers différents stands thématiques, les projets soutenus par le Groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Éducation, entrepreneuriat, emploi, infrastructures et développement local figureront notamment parmi les domaines présentés.

Au-delà de l'exposition, les Open Days privilégieront le dialogue direct. Les équipes présentes sur les stands seront disponibles pour répondre aux questions du public et expliquer les possibilités d'accès aux programmes existants. Des entrepreneurs partageront également leurs expériences, leurs réussites, mais aussi les difficultés rencontrées dans leurs parcours.

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Le slogan de cette édition, « Découvre, échange, inspire-toi et passe à l'action », traduit cette volonté de transformer l'information en démarches concrètes. Les participants pourront ainsi s'informer sur des formations, rechercher un accompagnement pour leur projet ou explorer des secteurs professionnels susceptibles de les intéresser.

L'événement s'adresse à un public diversifié : étudiants en quête d'orientation, jeunes diplômés à la recherche d'un emploi, porteurs de projets et professionnels désireux d'élargir leur réseau.

Les organisateurs soulignent que cette initiative ne remplace pas les dispositifs de formation et d'accompagnement déjà disponibles. Elle vise plutôt à les rendre plus visibles et plus accessibles, alors que certains programmes restent méconnus des publics auxquels ils sont destinés.

La participation est entièrement gratuite et n'engage les visiteurs à aucune contrepartie financière. L'accès se fera librement pendant les deux journées, permettant à chacun de venir selon ses disponibilités.

Le Groupe de la Banque mondiale entend ainsi favoriser la circulation de l'information et rapprocher les jeunes des ressources susceptibles de soutenir leurs ambitions professionnelles et entrepreneuriales.