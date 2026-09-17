Cote d'Ivoire: Les Jeudis des Géosciences - Les ressources extractives au service de la recherche et d'une éducation durable

L'UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières (STRM), à travers ses laboratoires et filières, a tenu, le jeudi 17 septembre 2026, la 6e édition de sa traditionnels « Les Jeudis des Géosciences » à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

« Contribution de la transformation des ressources extractives au développement de la recherche et d'une éducation durable » est le thème autour duquel l'attention a été portée, avec pour objectif de créer un cadre d'échanges entre les acteurs académiques, institutionnels et industriels afin d'identifier les opportunités de collaboration permettant de transformer les ressources extractives en leviers de développement de l'éducation, de la recherche et de l'employabilité.

Cette 6e édition vise à réfléchir aux mécanismes permettant de faire, des ressources extractives, un véritable moteur de développement des compétences nationales et de renforcement du capital humain.

En effet, les « Les Jeudis des Géosciences » figurent dans le catalogue des manifestations scientifiques de l'UFR STRM, aux côtés d'autres manifestations organisées tous les deux ans, afin de présenter les compétences des enseignants-chercheurs, des chercheurs de l'UFR, et de créer un cadre de collaboration avec les professionnels.

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« C'est un challenge pour nous de faire en sorte que l'industrie minière et énergétique puisse nous permettre de franchir le cap du développement », a signifié le Professeur Yacouba Coulibaly, directeur de l'UFR STRM. Il a ajouté que l'économie ivoirienne a été portée par l'agriculture et que c'est donc une opportunité pour cette génération de faire de cette industrie une véritable opportunité de développement.

La rencontre a été meublé par un panel d'échange autour du thème "Transformation des ressources extractives en moteurs d'éducation durable" par des personnalités de l'industrie minière au nombre desquels figure le représentant du " Contenu Local" du ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie.

L'UFR STRM, à travers « les Jeudis des Géosciences », entend ainsi créer un cadre permanent de dialogue entre les universités, les centres de recherche, les administrations publiques et les entreprises du secteur extractif.

Epiphanie N'guessan (Stagiaire)