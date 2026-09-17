Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - le CNS renforce le dispositif de lutte et fixe de nouvelles mesures

Le Conseil national de sécurité (CNS), réuni jeudi 17 septembre 2026 sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé de renforcer les moyens de lutte contre l'orpaillage illégal.

Parmi les mesures annoncées figurent l'augmentation des brigades spécialisées, la création de 21 pelotons de sécurité fluviale et un moratoire de six mois sur certaines autorisations d'exploitation minière.

La lutte contre l'orpaillage illégal reste au coeur des préoccupations sécuritaires en Côte d'Ivoire. Réuni jeudi 17 septembre au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan, le Conseil national de sécurité (CNS) a arrêté plusieurs mesures destinées à renforcer la réponse de l'État face à ce phénomène.

Ces décisions interviennent après un atelier national de concertation et d'harmonisation des mécanismes de lutte contre l'orpaillage illégal, tenu les 4 et 5 septembre à Yamoussoukro. À cette occasion, les préfets de région s'étaient engagés à oeuvrer à l'éradication du phénomène dans leurs circonscriptions dans un délai de six mois.

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Davantage de moyens pour les forces

Au terme de sa réunion, le CNS a approuvé plusieurs mesures prioritaires. Il s'agit notamment du renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité locales et de l'augmentation du nombre de brigades opérationnelles du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal.

Le dispositif prévoit également une intensification de la surveillance des cours d'eau. Vingt et un pelotons de sécurité fluviale doivent ainsi être créés pour assurer le contrôle des quatre grands fleuves du pays et de leurs affluents.

Autre mesure annoncée : le durcissement du dispositif répressif. Le CNS prévoit l'adoption prochaine d'une loi destinée à aggraver les peines applicables aux infractions liées à l'orpaillage illégal. La participation indirecte, notamment sous la forme de complicité logistique ou financière, devra également être considérée comme une infraction autonome.

Réhabiliter les sites et accompagner la reconversion

La stratégie annoncée ne se limite pas à la répression. Le CNS prévoit des mesures de réhabilitation écologique et de réinsertion économique.

Les sites dégradés par l'orpaillage illégal devront faire l'objet d'actions de restauration, notamment à travers des programmes de Travaux à Haute Intensité de Main-d'OEuvre (THIMO) et l'implication du Génie militaire.

Le dispositif prévoit, parallèlement, la réinsertion économique des orpailleurs illégaux ivoiriens grâce à des activités génératrices de revenus.

Un moratoire de six mois sur la délivrance des autorisations d'exploitation minière semi-industrielle et artisanale a également été décidé. Le CNS prévoit en outre la mise en place d'un dispositif de communication et de suivi-évaluation destiné à mesurer l'évolution du phénomène.

« Épervier Spécial » : près de 183 tonnes de produits saisies

La réunion du CNS a également permis de faire le point sur l'opération « Épervier Spécial », lancée le 7 septembre pour une durée de 90 jours dans les villes de Bouaké, Daloa et Korhogo.

Mobilisant 1 320 éléments de la Police et de la Gendarmerie nationales, l'opération a permis, du 7 au 16 septembre, la destruction et la non-recolonisation de 56 fumoirs, ainsi que la saisie de près de 183 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) et de médicaments détournés.

Les forces engagées ont également saisi plus de 3 500 engins, essentiellement pour défaut de casque de protection et absence de plaques d'immatriculation. Quelque 196 personnes ont été interpellées et conduites devant les parquets pour des faits d'incitation à la violence et de trafic de MQIF et de stupéfiants. Par ailleurs, 180 enfants en conflit avec la loi ont été orientés vers la Cellule de coordination, de suivi et de réinsertion (CCSR).

La sécurité routière reste un point de vigilance

Le CNS a par ailleurs relevé une hausse du nombre d'accidents de la circulation. Selon les données présentées lors de la réunion, 1 657 accidents ont été enregistrés en août 2026, contre 1 549 en juillet, soit une progression d'environ 7 %.

Le Conseil a également salué le bon déroulement des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les 6 et 7 août derniers.

Au terme de la réunion, le président de la République a félicité les forces engagées dans les opérations de sécurisation et les a exhortées à poursuivre leurs efforts afin de maintenir le climat de paix et de sécurité dans le pays.