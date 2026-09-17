Burkina Faso: Conseil des ministres du 17 septembre 2026 - L'Inspection générale des ressources humaines pour une gestion plus efficace du personnel de l'Administration publique

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce jeudi, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné d'importants dossiers et pris des décisions pour répondre aux aspirations profondes du Peuple burkinabè conformément aux orientations de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté un décret portant création et organisation de l'Inspection générale des ressources humaines. Pour le Ministre des Serviteurs du Peuple, le Camarade Mathias TRAORÉ « la création de l'Inspection générale des ressources humaines s'inscrit dans la dynamique de la transformation profonde de l'administration et conformément aux exigences de la Révolution Progressiste Populaire ».

Pour le Ministre TRAORÉ, la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD) a procédé à un diagnostic de l'ensemble des dysfonctionnements de l'Administration publique au cours de l'année 2025. « Il s'est trouvé que les dysfonctionnements qui ont été relevés ne seront pas entièrement couverts par les conseils de discipline qui sont mis en place. Il se trouve aussi que le personnel de l'État constitue des ressources qui sont mises à la disposition des autres administrations », soutient le Ministre des Serviteurs du Peuple.

C'est pourquoi, selon lui, le gouvernement a décidé de la création d'une structure transversale à mesure d'auditer et de contrôler la gestion qui est faite de l'ensemble de ses ressources humaines, y compris celles mises à la disposition des institutions et autres structures publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Inspection générale des ressources humaines permettra « d'avoir avec précision l'effectif des agents dans l'Administration publique, de contrôler l'utilisation qui est faite de ce personnel et enfin de voir la rémunération qui en découle afin de maîtriser les effectifs et la masse salariale », a soutenu le Ministre.