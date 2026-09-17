Afrique: Askya lance un programme de croissance basé sur l'IA destiné aux start-ups africaines

Askya Investment Partners a lancé un programme de croissance de six semaines destiné aux start-ups africaines spécialisées dans l'intelligence artificielle, offrant à dix entreprises un accès à un accompagnement, à des clients professionnels et à un éventuel investissement en capital pouvant atteindre 200 000 dollars.

La plateforme « Askya AI Growth Platform » se déroulera du 26 octobre au 4 décembre, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 30 septembre.

Le programme s'adresse aux start-ups disposant de produits fonctionnels et ayant déjà commencé à gagner du terrain sur le marché. Les participants passeront les deux premières semaines à travailler sur la technologie, la gouvernance et les fondements de leur entreprise, puis se consacreront pendant quatre semaines au positionnement, à la tarification, aux ventes et à l'acquisition de clients. Chaque start-up bénéficiera d'un accompagnement individuel hebdomadaire, d'ateliers et de sessions avec des fondateurs et des dirigeants d'entreprise.

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Askya mettra également les entreprises en relation avec des sociétés susceptibles de tester ou d'acheter leurs produits. Les participants bénéficieront d'un accès à une infrastructure cloud et d'IA, à des GPU, à des crédits API ainsi qu'à l'accompagnement de partenaires spécialisés dans les domaines juridique, du design et des ressources humaines. Le programme ne facture aucun frais et ne prend aucune participation en contrepartie de la participation. Askya pourra réaliser un investissement en capital pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars dans une entreprise à l'issue du programme.

Les dix entreprises retenues seront présentées lors de l'événement « Moonshot » organisé par TechCabal à Lagos les 28 et 29 octobre. Moonshot est un partenaire officiel du programme, tandis que Magna Collective apporte son soutien à sa mise en oeuvre. Askya prévoit également d'utiliser les données issues des candidatures pour mener des recherches sur le vivier des start-ups africaines spécialisées dans l'IA.

Askya a été fondée par Babacar Seck, ancien directeur général de Digital Africa. Le programme est conçu pour combler le fossé entre le développement de produits d'IA et la recherche de clients disposés à les déployer. Les entreprises sélectionnées doivent s'engager à consacrer jusqu'à 6 heures par semaine au programme et peuvent provenir de toute l'Afrique. L'accompagnement se poursuivra après le 4 décembre pour les entreprises qui s'efforcent de conclure des contrats avec des grandes entreprises.

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Points clés à retenir

Le programme d'Askya vise moins à produire une nouvelle série de prototypes d'IA qu'à aider les start-ups à transformer les technologies existantes en sources de revenus. Cette distinction est importante en Afrique, où les fondateurs ont souvent accès à des crédits cloud, à des accélérateurs et à des financements de démarrage, mais peinent encore à trouver des clients professionnels.

Askya construit son programme autour de cette lacune commerciale en combinant un accompagnement technique avec des conseils en matière de tarification, de distribution, de gouvernance et de mise en relation avec des entreprises susceptibles de mener des projets pilotes. Ce modèle évite également de prendre une participation simplement pour l'adhésion au programme, ce qui permet aux fondateurs de bénéficier d'un soutien sans modifier leur structure actionnariale.

L'investissement potentiel de 200 000 dollars intervient ultérieurement et est indépendant de la participation au programme. Askya cite une estimation de la Banque africaine de développement selon laquelle l'IA pourrait ajouter jusqu'à 1 000 milliards de dollars au PIB africain d'ici 2035, mais la capacité à capter une partie de cette valeur dépendra de la capacité des entreprises à trouver des applications de l'IA pour lesquelles les clients seront prêts à payer.

Les 10 start-ups seront donc évaluées sur leur capacité d'exécution plutôt que sur la seule technologie. Les données issues des candidatures constituent un autre volet du programme. Askya prévoit d'utiliser les candidatures provenant de toute l'Afrique pour cartographier le vivier de start-ups spécialisées dans l'IA sur le continent, ce qui pourrait fournir aux investisseurs et aux entreprises davantage d'informations sur les régions où les fondateurs s'implantent et sur les secteurs qui attirent les entreprises spécialisées dans l'IA.