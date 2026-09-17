Tunisie: Athlétisme - Championnats du monde d'Ultimate - Une réussite qui inquiète

Succès retentissant du nouveau «mondial » créé par la Fédération internationale d'athlétisme. Une pléiade de grands noms ont été invités. Bien entendu, nous n'y étions pas au vu de ce que nous possédons comme individualités marquantes. Même notre Maroua Bouzayani nationale n'y était pas. Elle sera peut-être au nombre des invités à la prochaine édition.

Ces premiers Championnats du monde d'Ultimate Iaaf à Budapest ont été donc un véritable spectacle, offrant un niveau de compétition inédit dans l'histoire de l'athlétisme.

Ce championnat novateur, pour sa première édition, a bouleversé les modèles traditionnels en proposant une dotation record de 10 millions de dollars, dont 150.000 dollars pour le vainqueur. L'organisation était révolutionnaire et la compétition intense. Le spectacle visuel et la révolution organisationnelle ne se limitaient pas aux statistiques sportives ou aux technologies de pointe utilisées pour déterminer les vainqueurs à l'arrivée. La mise en scène était conçue pour éblouir les spectateurs.

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L'arène intérieure était entièrement plongée dans le noir, avec un éclairage théâtral, mettant en valeur les athlètes et les zones de compétition, créant ainsi une atmosphère captivante et électrisante. Des informations sur les champions, les compétitions et les favoris de chaque course ou épreuve ont été présentés. Afin de rapprocher les téléspectateurs des champions, des interviews en direct avec les vainqueurs ont été diffusées.

Les performances ont été remarquables. Ceux qui ont réussi ces performances ont été royalement récompensés. L'argent a coulé à flots. Ce qui confirme que l'athlétisme est aussi un spectacle. Les sponsors ont adhéré à cette nouvelle initiative et les performances ont contribué au renouvellement de cette expérience.

Comment se présente cet athlétisme à deux vitesses ? L'un est pour les puristes. L'autre pour le reste du monde. Et comme toujours, là où il y a trop d'argent se greffe l'affairisme et les manipulations. Nul ne sait comment se terminera cette expérience qui a été pour ainsi dire bénéfique sur le plan promotionnel du roi des sports. Elle a poussé dames et hommes à se surpasser. Mais elle inquiète quand même, parce que tout simplement elle concurrence directement les JO ou les championnats du monde.