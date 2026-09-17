Sénégal: Dakar - 51 personnes concernées par cinq procédures d'information judiciaire

17 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a fait le point sur plusieurs procédures judiciaires ouvertes entre mars et juillet 2026.

Dans un communiqué de presse, il indique que cinq procédures d'information judiciaire ont été ouvertes et confiées aux juges des premier et quatrième cabinets d'instruction.

Ces procédures portent sur des faits qualifiés de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d'autrui, selon le parquet.

Au total, 51 personnes sont concernées par ces procédures. Parmi elles, 49 sont actuellement placées en détention provisoire, tandis que deux autres sont sous contrôle judiciaire.

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33 personnes renvoyées devant les juridictions de jugement

Le parquet précise par ailleurs que 14 personnes ont fait l'objet d'un renvoi devant la Chambre criminelle, tandis que 19 autres ont été renvoyées devant la Chambre correctionnelle.

Parquet de Dakar : 51 personnes poursuivies dans cinq procédures judiciairesCes décisions concernent donc 33 personnes, dont les dossiers sont désormais appelés à être examinés par les juridictions de jugement compétentes.

Deux procédures toujours en cours

Les deux dernières procédures, qui impliquent 18 personnes, sont toujours en cours d'instruction, précise le communiqué du procureur de la République.

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