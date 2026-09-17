Sénégal: UFOA-A U17 - Le pays étrille la Guinée (3-0) et file en finale

Les Lionceaux n'ont laissé planer aucun doute. Ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, le Sénégal s'est imposé 3-0 face à la Guinée en demi-finale de l'UFOA-A U17 2026, validant du même coup sa qualification pour la finale et pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

La physionomie du match a rapidement tourné à l'avantage des joueurs de Lamine Sané. Après une occasion guinéenne sans conséquence dès la 5e minute, les Sénégalais ont pris les commandes à la 13e : sur un coup franc parfaitement botté par Maguette Gueye, Moussa Ndiaye a devancé tout le monde de la tête pour ouvrir le score. Un but qui faisait presque écho aux mots prononcés la veille par le sélectionneur en conférence de presse, insistant sur la profondeur de son effectif.

La Guinée a tenté de réagir, sans jamais parvenir à inquiéter réellement le gardien et capitaine Assane Sarr. En seconde période, le Sénégal a fait le break à la 85e minute par Souleymane Commissaire Faye, avant que Cheikh Thior n'ajoute un troisième but dans le temps additionnel, scellant définitivement la victoire des Lionceaux.

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Avec ce succès, le Sénégal confirme un parcours quasiment parfait dans ce tournoi qu'il organise à domicile : deux larges victoires en phase de groupes face à la Mauritanie (4-0) et la Sierra Leone (5-0), un nul vierge contre la Gambie, puis cette démonstration en demi-finale, sans avoir encaissé le moindre but jusqu'ici.

Les Lionceaux valident également leur billet pour la prochaine CAN U17, et abordent cette échéance avec le statut de champions d'Afrique en titre, après leur sacre continental décroché plus tôt cette année au Maroc. Une double ambition anime donc désormais le groupe de Lamine Sané : conserver la couronne africaine et confirmer sa suprématie régionale. Car le Sénégal n'est pas un simple prétendant dans cette zone UFOA-A : les Lionceaux sont les tenants du titre du tournoi, vainqueurs de l'édition 2025 disputée à Bamako, après avoir déjà triomphé en 2024 sur leurs propres terres.

Les Sénégalais connaîtront leur adversaire en finale à l'issue de l'autre demi-finale, qui oppose la Gambie au Liberia ce jeudi à 19h00, toujours au stade Léopold Sédar Senghor. Les deux finalistes de ce choc décrocheront eux aussi leur ticket pour la CAN U17.

Rendez-vous est donné le dimanche 20 septembre pour la finale, ainsi que pour la petite finale, qui clôtureront ce tournoi qualificatif organisé au Sénégal depuis le 7 septembre.