Ile Maurice: Osman Mahomed met en avant la coopération sino-mauricienne à Beijing

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, participe actuellement au Ministerial Workshop on Governance for Presidential Advisory Offices of Developing Countries, organisé à Beijing, en Chine, du 15au 24 septembre. À cette occasion, il a pris la parole au nom des participants issus de dix pays.

Dans son intervention, Osman Mahomed a exprimé sa «profonde gratitude» au gouvernement chinois pour son hospitalité ainsi qu'aux autorités chinoises et à l'ambassade de Chine à Maurice pour la coordination de sa participation. Il a souligné que le programme permettait aux délégations d'étudier plusieurs initiatives engagées en Chine en matière de développement, de gouvernance, de lutte contre la corruption et de réduction de la pauvreté.

Le ministre a également évoqué son intervention récente lors du National Engineers Day, organisé par l'Institution of Engineers of Mauritius, où il a été élevé au rang de Fellow Engineer. Il a alors présenté la Chine comme un «engineering state», estimant que son modèle met l'accent sur la construction, la résolution des problèmes et l'exécution rapide des projets. Il a notamment cité les infrastructures routières et ferroviaires comme exemples de cette approche.

Un demi-siècle de relations diplomatiques

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Osman Mahomed a consacré une partie de son discours aux relations entre Maurice et la Chine. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 15 avril 1972, soit 54 ans de relations bilatérales cette année.

Le ministre Mahomed a rappelé l'importance de la coopération chinoise dans plusieurs projets d'infrastructure à Maurice, citant notamment le Bagatelle Dam, l'aéroport international SSR et des projets de logements. Il a également évoqué les cinq autobus électriques récemment lancés avec le soutien de la Chine dans le secteur du transport public.

Sur le plan commercial, l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine, signé en 2019, est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il constitue le premier accord de libre-échange conclu par la Chine avec un pays africain. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 1 102 milliard de dollars américains, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Abordant les relations Chine-Afrique, Osman Mahomed a présenté le Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) comme un exemple de coopération Sud-Sud. Il a également insisté sur l'importance du multilatéralisme, du respect de la souveraineté et d'un système commercial international ouvert et inclusif.

«Maurice et la Chine partagent les mêmes ambitions et les mêmes préoccupations», a-t-il déclaré en conclusion, appelant à des modèles de développement centrés sur les populations, fondés sur la bonne gouvernance et recherchant un équilibre entre l'humain et la nature.