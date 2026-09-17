Tunisie: Banlieue sud sous les eaux - La circulation fortement perturbée

De fortes précipitations enregistrées, jeudi soir, dans la banlieue sud de la capitale ont provoqué d'importantes perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers principaux et secondaires reliant différents quartiers résidentiels.

Selon les constatations effectuées sur place par un journaliste de l'agence TAP, les pluies, particulièrement intenses sur une courte période, ont transformé plusieurs routes des régions de Boumhel, Ezzahra, Hammam-Lif et Hammam-Chott en véritables nappes d'eau, favorisant la formation de ruissellements et de cours d'eau temporaires au niveau des zones en pente.

La forte nébulosité a par ailleurs considérablement réduit la visibilité des automobilistes, entraînant d'importants ralentissements, notamment au niveau des carrefours et des principaux accès à la banlieue sud, ainsi que sur les voies qui en desservent les différents quartiers.

Dans ce contexte, l'Institut national de la météorologie (INM) a diffusé, jeudi, un bulletin de suivi et d'alerte faisant état d'une dégradation des conditions météorologiques.

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À partir de l'après-midi, des pluies parfois abondantes étaient attendues sur le Grand-Tunis ainsi que dans plusieurs gouvernorats, accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors du passage des cellules orageuses. Ces perturbations pourraient se poursuivre au cours des deux prochains jours.

L'INM a, en outre, placé le Grand-Tunis, englobant les gouvernorats de Tunis, de la Manouba, de Ben Arous et de l'Ariana, en vigilance orange sur sa carte de vigilance météorologique.

Ce niveau correspond à un degré d'alerte élevé, en raison de la prévision de phénomènes météorologiques dangereux nécessitant une vigilance accrue.