Tunisie: « Phoenix Express 26 » - Drones, réalité virtuelle et opérations conjointes au coeur de l'exercice

Le colonel-major de la Marine tunisienne, Rjab Gar Ali, commandant de l'exercice maritime multinational « Phoenix Express 26 » a indiqué, jeudi, que cet exercice vise à développer les capacités opérationnelles des marines participantes pour faire face aux défis et lutter contre les activités illicites en mer.

L'exercice maritime multinational « Phoenix Express 26 », est organisé par la Tunisie en coopération avec le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), du 6 au 18 septembre, avec la participation de 400 militaires et observateurs de 13 pays.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), jeudi, en marge des activités de l'exercice à la base navale principale de Bizerte, le colonel-major a précisé que l'exercice vise également à renforcer la coopération et la coordination entre les marines en Méditerranée, dans le cadre du soutien à la sécurité de l'espace maritime méditerranéen, à la sûreté de la navigation et à la protection des activités maritimes légitimes.

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Il a rappelé que la Marine tunisienne organise cet exercice pour la cinquième année consécutive, avec la participation de 13 pays frères et amis : l'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Égypte, la Türkiye, Malte, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Géorgie, les États-Unis et la Tunisie, pays hôte. Cette participation reflète, selon lui, la place de la Tunisie en tant que partenaire régional actif en Méditerranée et sa contribution à la préservation de la sûreté et de la sécurité de la navigation maritime ainsi qu'à la stabilité de la région.

Nouveautés de cette édition

Le colonel-major Rjab Gar Ali a indiqué que l'édition actuelle de l'exercice a débuté par une phase d'entraînement à quai, au cours de laquelle des ateliers de formation ont été organisés à la base navale principale de La Goulette, dans la banlieue nord de Tunis, et à la base navale principale de Bizerte.

La phase maritime a, quant à elle, été marquée par la participation de cinq bâtiments militaires étrangers. Elle a permis d'entraîner les équipages à l'utilisation et à l'intégration efficaces des systèmes, équipements et moyens modernes dans les opérations navales, ainsi qu'au développement de leurs compétences pour faire face aux différentes formes de menaces transfrontalières et de criminalité organisée.

Cette phase a également comporté une évaluation du déroulement tactique de l'opération, à travers la mise en place d'un centre d'opérations maritimes à la base navale principale de La Goulette.

Le commandant de l'exercice a souligné que cette édition se distingue notamment par le recours à des technologies modernes, parmi lesquelles les drones aériens et les drones de surface naval, ce qui témoigne, selon lui, du niveau de développement technologique atteint par la Marine tunisienne.

Une journée spéciale « Dave Day »

La journée spéciale de l'exercice, baptisée « Dave Day », a été marquée par la présence de plusieurs délégations militaires de haut niveau, notamment le chef d'état-major de la Marine tunisienne et le commandant de la Sixième flotte des forces navales américaines. Ces délégations ont visité plusieurs ateliers de l'exercice et assisté à des démonstrations dans le domaine de la sécurité maritime.

Des avions de chasse tunisiens F-5 ont effectué des passages aériens au-dessus de la base navale principale de Bizerte. À bord du patrouilleur hauturier tunisien « Syphax », les délégations militaires participantes ont également suivi des démonstrations réalisées par des équipes conjointes de forces navales avancées et des unités navales de combat spécialisées, ainsi qu'une démonstration de descente en rappel.

Le programme comprenait également une présentation de technologies modernes, notamment la réalité virtuelle, suivie de deux démonstrations d'interception, d'abordage et d'inspection d'un navire par des équipes navales conjointes, ainsi que d'une démonstration réalisée par une équipe de plongeurs armés spécialisés.

Les démonstrations ont été clôturées par une cérémonie de remise de distinctions aux équipes militaires navales participantes, en présence du chef d'état-major de la Marine tunisienne et du commandant de la Sixième flotte des forces navales américaines.

Selon le ministère tunisien de la Défense, cet exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la Tunisie en tant que partenaire central dans le dispositif de sécurité maritime et de la confirmation de son engagement constant en faveur de la coopération et de la coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux, afin de renforcer les efforts communs visant à protéger la Méditerranée.

Il vise également à améliorer les compétences des forces navales participantes en matière de planification, de coordination et d'exécution d'opérations maritimes conjointes.