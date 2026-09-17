Tunisie: Report du procès d'une proche de l'ancien président Ben Ali et d'un ex-PDG de Tunisair

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, jeudi, de reporter à octobre prochain l'examen d'une affaire de corruption administrative et d'abus de pouvoir impliquant notamment une des belles-soeurs de l'ancien président défunt Zine El Abidine Ben Ali, un ancien président-directeur général de Tunisair et d'autres personnes.

La décision de report a été prise dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit dans cette affaire, afin de déterminer la procédure judiciaire à suivre lors des prochaines audiences.

Selon les éléments du dossier, l'affaire porte sur des soupçons d'irrégularités administratives, d'abus de pouvoir, d'obtention d'avantages indus et de préjudice causé à l'administration.

Le tribunal poursuivra l'examen du dossier lors d'une prochaine audience prévue en octobre.

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