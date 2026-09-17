Tunisie: Fortes pluies - Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance dans huit gouvernorats

Le ministère de l'Intérieur a appelé jeudi les citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter les règles de sécurité, à la suite des bulletins d'alerte émis par l'Institut national de la météorologie (INM) concernant les prévisions de fortes pluies dans plusieurs gouvernorats.

Les gouvernorats concernés sont Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir et Mahdia, précise le ministère dans un communiqué.

Le département a notamment recommandé d'éviter de traverser les oueds et les cours d'eau, quel que soit leur niveau ou leur débit, et de ne pas prendre de risques en empruntant les routes et les points susceptibles de connaître des accumulations d'eau.

Il a également appelé les citoyens à ne pas s'approcher des oueds et des zones basses pendant les précipitations et à respecter les règles de circulation, notamment en ce qui concerne l'utilisation des feux antibrouillard et des feux clignotants.

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Le ministère recommande, en outre, de ne pas laisser les véhicules sur les voies d'écoulement des eaux, de réduire la vitesse et de faire preuve de prudence lors de la conduite, tout en cédant le passage aux piétons.

Les usagers de la route sont également appelés à respecter les distances de sécurité, à faire preuve de calme et de patience au volant et à se conformer aux instructions des agents de la circulation.

Le ministère insiste par ailleurs sur la nécessité de laisser le passage libre aux véhicules et moyens de secours et d'intervention et de ne pas entraver leur circulation.

Il invite enfin les citoyens à suivre les communiqués et les alertes diffusés par les structures concernées.

Le ministère de l'Intérieur indique qu'il mobilise les moyens humains et matériels nécessaires pour informer, orienter et assister les usagers de la route.

En cas de besoin, les citoyens peuvent contacter la Protection civile au 198, la Police nationale au 197 ou la Garde nationale au 193.