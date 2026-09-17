Tunisie: Au pays le déficit se creuse !

Malgré un contexte international incertain, les échanges de la Tunisie ont enregistré une augmentation, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique (INS) couvrant 8 mois de 2026. Toutefois, la progression des importations était plus importante que celle des exportations ce qui s'est traduit par une aggravation du déficit commercial, le taux de couverture s'étant établi à 71,4% contre 73,9% en 2025 et 77,7% en 2024 (8 mois). Le déficit est pour la majeure partie dû à la hausse des cours mondiaux des hydrocarbures, qui ne font l'objet jusqu'à présent d'aucune restriction...

Selon toujours les chiffres de l'INS, «le déficit de la balance énergétique s'établit à -8930,2 MD contre-7148 MD durant les huit premiers mois de l'année 2025 », soit plus de la moitié de l'ensemble du déficit estimé à -17853,8 MD.

Hors énergie, les matières premières et demi-produits arrivent en première position du déficit, avec 4544,1 MD, suivis des biens d'équipement avec -3125,5 MD, alors que les biens de consommation affichent un déficit de -2237,2 MD. La Tunisie enregistre, par ailleurs, un excédent commercial au niveau du groupe alimentation avec +983,1 MD, porté principalement par l'exportation de l'huile d'olive : 3769,7 MD au cours des huit premiers mois de 2026, contre 2702,4 MD pour la même période de l'année 2025. S'agissant des exportations, les principales baisses ont été enregistrées dans le secteur mines, phosphates et dérivés avec un recul de -12% et dans le secteur du textile, habillement et cuirs avec un repli de -4,8%.