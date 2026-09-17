Tunisie: Le tourisme oasien et saharien tunisien attire des médias internationaux

La destination tunisienne continue d'avoir de l'attrait pour des médias internationaux spécialisés en tourisme. C'est le constat observé ce jeudi 17 septembre 2026 par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui confirme l'intérêt croissant des voyageurs spécialement attirés par les sites oasiens et sahariens.

Oui, la richesse des ressources naturelles, culturelles et historiques des régions de Tozeur et de Nefta semblent toujours exercer du charme. C'est ce qui ressort d'un grand reportage diffusé par la plateforme internationale « Travel And Tour World », où un axe promotionnel majeur a mis en exergue la singularité de nos palmeraies, de nos paysages désertiques, de notre patrimoine architectural et de nos systèmes d'irrigation traditionnels du Sud de la Tunisie.

Ce focus médiatique, précise le ministère du Tourisme, coïncide avec une relance structurelle de la siphoculture saharienne, portée par la multiplication des circuits de tourisme durable et l'organisation de compétitions sportives internationales de VTT.

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Pour accompagner cette lancée, le gouvernorat de Tozeur a consolidé son infrastructure hôtelière par la mise en service de nouvelles unités et la réouverture de quatre hôtels fermés depuis deux ans. Ce plan de redressement intègre des campagnes de salubrité publique financées par le Fonds de protection des zones touristiques, ainsi qu'une enveloppe allouée à la réhabilitation complète du site d'Oung Ejjmel, célèbre pôle culturel lié au tournage de la saga Star Wars.

Abordant le volet de l'offensive commerciale extérieure, le ministère a valorisé la participation active de la délégation tunisienne au Salon professionnel de l'IFTM Top Resa de Paris, qui clôture ses travaux ce 17 septembre. Les structures officielles ont profité de cette vitrine internationale pour officialiser, en présence des opérateurs français, le lancement de la toute nouvelle édition du « Guide Michelin Voyage & Cultures » exclusivement consacrée à la Tunisie.

Cette publication d'excellence, qui intervient après une interruption décennale depuis le précédent opus de 2016, tend à diversifier le produit national et à pérenniser la visibilité de la destination sur les principaux marchés émetteurs européens.