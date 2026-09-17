Tunisie: Extension de l'entrée sud de Tunis - Le deuxième lot réalisé à 90 %

Les travaux de réalisation de la couche finale d'enrobé sur certaines voies de l'échangeur de la route régionale n°24, dans le cadre du projet d'extension de l'entrée sud de Tunis, se poursuivront pendant cinq jours, a indiqué jeudi Mohamed Belhaj, chef de projet des premier et deuxième lots.

Intervenant ce jeudi 17 septembre 2026 sur Express FM, Belhaj a précisé que les travaux concernent notamment l'échangeur menant vers la route Tunis-Ouest en direction de Béja, pour les usagers venant de la banlieue sud de la capitale, ainsi que les usagers venant de Tunis-Ouest et se dirigeant vers Hammamet et d'autres régions.

Les travaux sont réalisés progressivement, sur une moitié de la chaussée à chaque étape, tandis que l'autre moitié demeure ouverte à la circulation. Cette organisation vise à assurer la continuité du trafic et à éviter la fermeture de la route ou la mise en place de déviations.

Le responsable a appelé les usagers à faire preuve de prudence dans les zones de travaux, à respecter les limitations de vitesse et à prêter attention à la signalisation routière.

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Cette phase sera suivie d'autres interventions visant à achever la pose de la couche finale d'enrobé sur les autres voies relevant du deuxième lot. Les différentes étapes seront annoncées au fur et à mesure de leur réalisation.

Selon Mohamed Belhaj, le taux d'avancement des travaux varie d'un lot à l'autre. Le deuxième lot affiche actuellement un taux de réalisation de 90 %, après l'achèvement des travaux d'élargissement des routes ainsi que la réalisation des ouvrages d'art et des ponts.

Il reste notamment à achever la couche finale d'enrobé ainsi que les travaux de signalisation horizontale. Le projet d'extension de l'entrée sud de la capitale, qui comprend cinq lots, devrait être entièrement achevé d'ici la fin de l'année 2026, selon le responsable.

La réalisation de l'ensemble des composantes du projet devrait contribuer à améliorer la fluidité de la circulation et à faciliter les déplacements au niveau des entrées sud de Tunis, particulièrement durant les heures de pointe.

Mohamed Belhaj a également expliqué que les travaux seront programmés selon les différentes phases du projet et pourront, lorsque cela sera nécessaire, être réalisés de nuit ou le dimanche. Ces interventions sont organisées en coordination avec les différentes parties prenantes afin de garantir la sécurité des usagers et la continuité de la circulation.

Le responsable a, à cette occasion, renouvelé son appel aux automobilistes à redoubler de vigilance aux abords des zones de travaux et à respecter les indications de la signalisation ainsi que les limitations de vitesse pendant toute la durée des interventions.