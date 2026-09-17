Cote d'Ivoire: Sia 2026 - Beugré Mambé appelle à un secteur privé concepteur, financier et gestionnaire des infrastructures

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, a appelé le 17 septembre 2026 au Parc des expositions de Port-Bouët, à l'émergence d'un secteur privé leader dans la mise en place des infrastructures. Il s'exprimait à la faveur de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026), organisé par le Groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics (Gibtp) et le Cabinet Axes Marketing avec pour thème : " Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le Btp".

« Nous voulons que le secteur privé ne soit plus seulement exécutant des marchés publics. Nous voulons que le secteur privé soit davantage concepteur, investisseurs, financier, exploitant et partenaire de long terme de l'État. C'est un changement d'échelle que nous voulons réussir ensemble », a-t-il lancé.

Le Chef du Gouvernement a également exprimé son souhait de voir l'expertise ivoirienne s'exporter davantage au-delà des frontières nationales. Il le dit en ces termes : « Notre ambition, c'est la construction de champions nationaux capables de porter de grands projets, de nouer des alliances avec des entreprises internationales africaine, de mobiliser des financements et de conquérir des marchés de la sous-région et du continent. Le Sia doit participer à cette ambition »

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C'est en cela que Dr Robert Beugré Mambé a indiqué qu'il faut que le Sia soit une véritable plateforme de mobilisation de financement dans les infrastructures africaine.

Aux secteurs privés Ivoirien et guinéen, le Premier ministre a lancé une invitation à mutualiser davantage les énergies avec les deux gouvernements à l'effet d'évoluer vers des projets structurants à l'échelle sous-régionale. « Nous devons agir ensemble pour développer nos infrastructures et améliorer la compétitivité de nos économies. Le gouvernement entend ainsi renforcer les mécanismes permettant au secteur privé de participer davantage au financement, à la construction, à l'exploitation - et lorsque les modèles économiques le permettent - à la maintenance de nos infrastructures », a-t-il souligné.

Dr Robert Beugré Mambé - qui a accordé son patronage au Sia 2026 - n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, pays invité d'honneur du Sia 2026 et présente au Salon avec une forte délégation conduite par son ministre des Infrastructures, Faciné Sylla. Il a aussi adressé des félicitations au ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Yacouba Hien Sié qui assure le coparrainage de l'évènement avec son collègue Moussa Sanogo en charge de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie. Ils avaient à leurs côtés, Dr Mariétou Koné, ministre du Portefeuille de l'État.