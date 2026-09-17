Cote d'Ivoire: Sodexam - Sylla Abdul Adam confirmé au poste de directeur général

Après six mois d'intérim, le conseil d'administration a décidé de renouveler sa confiance au successeur de Jean-Louis Moulot.

Le directeur général par intérim de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), Abdul Adam Sylla, a été confirmé directeur général de cette société d'État, le 15 septembre 2026. C'est l'information principale qui est ressortie du Conseil d'administration extraordinaire tenu le même jour, dont le président, Joachim Beugré, a donné les détails à la presse.

Selon ce dernier, qui a souligné que les administrateurs ont tranché en toute objectivité, trois candidats étaient en lice pour briguer ce poste. Mais Abdul Adam Sylla, qui assurait l'intérim de Jean-Louis Moulot depuis six mois, a fait l'unanimité des administrateurs. « C'est l'expérience qui a fait la différence », a-t-il dit.

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Pour lui, le choix des représentants des ministères techniques a été guidé par « les résultats encourageants » enregistrés par le successeur de l'actuel ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique. « Nous avons estimé que pour si peu de temps, ses résultats étaient des résultats à reconnaître et à encourager », a ajouté Joachim Beugré.

Après l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, traduit par des applaudissements nourris, le Pca a conseillé au nouveau directeur général de recourir aux administrateurs chaque fois qu'il sera confronté à des difficultés dans le déroulement de sa feuille de route. « Nous sommes totalement, pour chaque administrateur, à sa disposition », a-t-il dit, au nom des administrateurs.

Puis, Joachim Beugré a recommandé au personnel de respecter strictement le nouveau directeur général, afin d'atteindre les objectifs fixés. « Nous demandons à l'ensemble du personnel d'observer le respect strict de la hiérarchie. Parce que ce que le Président de la République ne peut pas accepter, c'est que dans une administration, l'autorité soit bafouée », a conseillé le Pca pour conclure.

Abdul Adam Sylla, reconnaissant pour sa promotion, a vivement remercié les administrateurs et les collaborateurs. Il a tenu à rassurer l'ensemble de ses collaborateurs quant à sa disponibilité à travailler en bonne intelligence avec tous. « Je tiens à vous rassurer que vous aurez tout mon respect, mon accompagnement, et je serai une oreille attentive pour vous permettre d'atteindre également l'excellence », a-t-il affirmé.

Selon lui, son objectif est de travailler avec toutes les expertises de la Sodexam, de sorte que la société puisse atteindre le niveau d'excellence souhaité. Il a également rappelé l'importance stratégique de la Sodexam dans l'économie ivoirienne ainsi que dans les domaines du transport et de la sécurité.

C'est pourquoi il dit compter sur l'ensemble du personnel pour maintenir le niveau d'exigence technique, afin que l'ensemble des aéroports ivoiriens puissent répondre aux normes de qualité internationales et atteindre les objectifs fixés.

Pour ce faire, Abdul Adam Sylla a dit miser sur le renforcement du capital humain. « Le capital humain sera au centre de tout, parce que si nous n'avons pas un capital humain fort, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs », a-t-il indiqué.

Il a aussi réaffirmé sa volonté de gérer rigoureusement les finances, afin d'assurer la rentabilité et de faire de la structure une société qui compte, « une société qui pourra apporter un bénéfice considérable à l'économie ivoirienne et au rayonnement du pays ».