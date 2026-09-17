Cote d'Ivoire: Ordre des pharmaciens - Hervé Boni dévoile les 06 priorités de son mandat

À la tête du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Arouna Diarra a passé le flambeau à Hervé Boni pour la mandature 2026-2030.

La cérémonie de passation de charges entre le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens sortant et le nouveau conseil de la mandature 2026-2030 s'est tenue, mercredi 16 septembre 2026, à la Maison du pharmacien, à Cocody II-Plateaux.

À cette occasion, le nouveau président de l'Ordre, Dr Hervé Boni, a dévoilé les six principales priorités de son mandat. Il entend notamment renforcer le cadre réglementaire du secteur pharmaceutique ivoirien, accompagner les pharmaciens dans la formation professionnelle continue et consolider les actions de promotion de la santé publique.

À ces priorités s'ajoutent l'amélioration de la qualité de l'acte pharmaceutique et l'évaluation des pratiques professionnelles, la consolidation des acquis de la décentralisation de l'Ordre ainsi que le renforcement du sentiment d'appartenance à l'institution.

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« Derrière ces six objectifs se trouve une ambition simple : construire un Ordre plus proche des pharmaciens, plus moderne, plus efficace et davantage engagé dans les grands enjeux de santé publique », a déclaré Dr Hervé Boni.

Le nouveau président a également rendu hommage à son prédécesseur, Dr Arouna Diarra, pour les huit années passées à la tête de l'Ordre. Il a salué son action et son engagement, notamment son « humilité », son sens du rassemblement, sa disponibilité et sa recherche constante de la conciliation.

Les acquis de la mandature sortante

Dressant le bilan de ses deux mandats, Dr Arouna Diarra a notamment mis en avant la décentralisation de l'Ordre des pharmaciens. « Les six régions pharmaceutiques créées fonctionnent correctement », a-t-il indiqué.

Il a également évoqué l'établissement à Abidjan du siège de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique (IOPA), présenté comme l'un des acquis de sa mandature.

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, l'inspecteur général de la Santé, Dr Bernard Kpaho, a exhorté le nouveau Conseil national à s'appuyer sur les acquis de la précédente équipe tout en apportant les innovations nécessaires.

Il a invité les membres du Conseil à poursuivre leurs efforts afin de répondre aux défis auxquels le secteur pharmaceutique est confronté.

La nouvelle équipe de l'Ordre des pharmaciens entame ainsi son mandat 2026-2030 avec six priorités affichées, dans un contexte où la qualité de l'acte pharmaceutique, la formation des professionnels et la contribution du secteur aux enjeux de santé publique demeurent au coeur des attentes.

Ahua Kouakou