Cote d'Ivoire: Kick-boxing - Après son sacre IFC, Fabrice Gnedré reçu par le ministre des Sports

Quelques jours après avoir décroché un nouveau titre international, le champion ivoirien de kick-boxing Fabrice Gnedré a présenté sa nouvelle ceinture au ministre des Sports, Adjé Silas Metch. La rencontre s'est tenue jeudi 17 septembre 2026, sur l'esplanade de la Tour A de la Cité administrative, au Plateau.

Sacré champion IFC le 12 septembre dernier, Fabrice Gnedré enrichit ainsi un palmarès déjà bien fourni. Le kick-boxeur ivoirien compte notamment trois titres de champion du monde ISKA et un titre de champion intercontinental.

Face au ministre des Sports, le champion a réaffirmé son ambition de poursuivre sa carrière au plus haut niveau et de multiplier les performances sous les couleurs ivoiriennes.

« Mes perspectives sont claires : continuer de me battre et de remporter des titres pour mon pays, la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

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Un nouveau titre pour le kick-boxeur ivoirien

Cette nouvelle ceinture vient confirmer la régularité de Fabrice Gnedré sur la scène internationale. À travers ce sacre, le sportif entend poursuivre une trajectoire entamée depuis plusieurs années et continuer à représenter la Côte d'Ivoire dans les grandes compétitions de kick-boxing.

Le contexte de cette rencontre était quelque peu inhabituel. Un exercice de simulation d'incendie avait entraîné, dans la matinée, l'évacuation du personnel de la Tour A par les sapeurs-pompiers militaires. Le ministre Adjé Silas Metch a néanmoins tenu à recevoir son hôte sur l'esplanade de l'édifice.

Le soutien du ministère

À cette occasion, le ministre des Sports a félicité Fabrice Gnedré pour son parcours et pour les résultats obtenus sur la scène internationale. Il a également assuré le champion du soutien institutionnel de son département ministériel dans la poursuite de sa carrière.

La rencontre a ainsi permis de mettre en avant les performances d'un athlète qui entend poursuivre sa quête de titres. Pour Fabrice Gnedré, le nouveau sacre à l'IFC constitue une étape supplémentaire dans une carrière déjà marquée par plusieurs distinctions internationales.

Au-delà de la nouvelle ceinture, l'échange entre le champion et le ministre traduit la volonté de maintenir l'accompagnement des sportifs ivoiriens engagés dans les compétitions internationales, notamment dans les disciplines de combat.