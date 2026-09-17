Cote d'Ivoire: IT Awards 2026 - Lanciné Touré de Gaïa Intelligence Africa rejoint le jury en Israël

Lanciné Touré, Ceo de Gaïa Intelligence Africa, a été nommé membre du jury des IT Awards 2026, organisés en Israël. Une compétition consacrée à l'excellence dans le domaine des technologies de l'information.

Cette sélection constitue une reconnaissance du parcours et de l'expertise du dirigeant ivoirien dans des domaines liés à l'intelligence artificielle, à la défense, à la sécurité, à l'innovation et aux Technologies de l'information et de la communication (Tic). Sa désignation au sein du jury intervient à l'issue d'une sélection basée notamment sur les profils et les curriculum vitae des experts retenus.

Fondé en 1981, People & Computers est un groupe spécialisé dans les médias, les événements et les communautés professionnelles liés aux technologies en Israël. L'organisation est notamment à l'origine des IT Awards. Les distinctions mettent en avant des projets et des acteurs issus de secteurs variés, notamment le gouvernement, la finance, la santé, l'industrie, les télécommunications et la haute technologie.

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Pour Lanciné Touré, cette nomination intervient dans un contexte où les technologies évoluent rapidement et où l'évaluation de l'innovation nécessite une vision prospective. « C'est très avant-gardiste, car nous nous penchons sur des innovations technologiques disruptives qui, pour la plupart, n'existent pas encore », explique-t-il.

Son parcours est notamment marqué par plusieurs certifications obtenues aux États-Unis dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la défense, de la sécurité, de l'intelligence, de l'innovation et des Tic. Ces différentes expériences ont contribué à son intégration au sein de ce jury international appelé à examiner des projets technologiques et à apprécier leur caractère innovant.

À travers cette participation, le Ceo de Gaïa Intelligence Africa entend également porter une vision de rapprochement entre les écosystèmes technologiques africain et israélien, avec un intérêt particulier pour les opportunités offertes par l'intelligence artificielle et les technologies émergentes.

La présence d'un expert ivoirien au sein du jury des IT Awards 2026 illustre ainsi l'ouverture des échanges professionnels entre l'Afrique et Israël dans le domaine technologique. Elle offre également une visibilité supplémentaire aux compétences africaines dans un secteur où l'innovation, l'intelligence artificielle et les technologies de rupture occupent une place croissante.