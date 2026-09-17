Congo-Kinshasa: La FECOFA convoque une Assemblée générale extraordinaire le 26 septembre

17 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) convoque une Assemblée générale extraordinaire le samedi 26 septembre 2026 à 10 heures. Selon une correspondance datée du 15 septembre et signée par sa secrétaire générale, Laëtitia Muderhwa, la réunion se tiendra en visioconférence via l'application Zoom.

Plusieurs questions liées au fonctionnement et à l'organisation du football congolais figurent à l'ordre du jour de cette session extraordinaire.

Les membres de la FECOFA doivent notamment examiner et adopter les Règlements généraux et sportifs de la fédération, ainsi que le Code disciplinaire.

Ces textes encadrent notamment l'organisation et la gestion des activités du football au sein de la fédération.

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Plusieurs organes concernés par les élections

L'Assemblée générale extraordinaire doit également procéder à des élections au sein de plusieurs organes de la FECOFA.

Les membres seront appelés à élire les présidents, vice-présidents et membres de la Commission d'audit et de conformité.

Des élections sont également prévues au sein des organes juridictionnels, notamment :

La Commission de discipline et d'homologation ;

La Commission d'éthique ;

La Commission de recours ;

La Chambre de résolution des litiges.

La FECOFA demande par ailleurs à chaque membre de transmettre au Secrétariat général l'identité de son ou de ses délégués, leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques.

Ces informations doivent parvenir à la fédération au plus tard vendredi 18 septembre 2026 à 15 heures.

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