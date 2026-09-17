Congo-Kinshasa: La découverte de nombreux poissons morts dans une rivière inquiète à Lubumbashi

Plusieurs poissons morts, notamment des silures, ont été retrouvés ces derniers jours à la surface de la rivière Lubumbashi, au niveau du quartier Mampala, dans la commune de Lubumbashi. L'origine de cette mortalité reste inconnue à ce stade.

La présence de ces poissons morts suscite des interrogations et des inquiétudes dans la ville et particulièrement sur les réseaux sociaux, où des vidéos montrent notamment des enfants tenant des poissons retrouvés dans la rivière. Certains habitants évoquent une possible pollution des eaux, sans qu'un lien n'ait pour l'instant été établi.

Des conseillers municipaux sur place

Des conseillers municipaux se sont rendus sur le site pour constater la situation et s'enquérir des circonstances de cette mortalité des poissons.

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Les activités minières de la Société pour le traitement du terril de Lubumbashi (STL) se déroulent à proximité de la rivière. Interrogée sur cette situation, l'entreprise rejette tout lien entre ses activités et la mort des poissons.

Le directeur général de la STL, Désiré Mbay, affirme que les eaux issues des installations de l'entreprise sont recyclées dans un circuit fermé et ne sont pas déversées dans la rivière Lubumbashi.

« Il n'y a pas de rejets que STL sortirait et pourrait jeter dans la rivière », assure-t-il, ajoutant que l'entreprise effectue un suivi quotidien de ses effluents depuis janvier.

Selon lui, les relevés d'acidité disponibles dans les archives de l'entreprise sont conformes aux normes prévues par le règlement minier.

À ce stade, aucune analyse indépendante des eaux ou des poissons morts n'a été communiquée pour déterminer l'origine de cette mortalité.