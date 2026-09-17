Tunisie-Allemagne - Un partenariat stratégique à approfondir

Dans le cadre de la diversification et la décentralisation des partenariats pour la coopération économique internationale, la Tunisie ne cesse de promouvoir de nouveaux dispositifs en la matière dans le but de préserver l'indépendance de ses décisions.

Et les derniers accords signés avec l'Allemagne s'inscrivent dans le droit fil de cette orientation dans le sens où depuis la récente visite du ministre allemand des Affaires étrangère à Tunis à la fin du mois d'août dernier et qui a été reçu par le Président de la République, on assiste à bon nombre de mesures en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays, avec notamment la signature de plusieurs accords d'une valeur de plus de cent millions d'euros, soit l'équivalent de près de 340 millions de dinars.

Ces accords interviennent au moment où les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques ainsi que suite à la visite de travail effectuée à Berlin en mars dernier par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Des relations appelées à se renforcer dans les divers domaines socioéconomiques.

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Comptes tenu de la détermination des deux pays à aller de l'avant, on annonce la tenue dans la ville allemande d'Essen, les 17 et 18 septembre, du premier Forum d'affaires germano-tunisien, dans l'objectif d'approfondir la coopération économique bilatérale, tout en nouant des partenariats stratégiques entre la Tunisie et l'Allemagne, sachant que cette rencontre devrait mettre l'accent sur la consolidation et le développement des investissements conjoints dans les secteurs à forte croissance, plus particulièrement la santé, l'innovation numérique et la transition écologique.

A souligner l'existence d'un niveau élevé des relations économiques entre les deux pays, en l'occurrence plus de 320 entreprises allemandes qui opèrent en Tunisie, notamment dans l'automobile, l'électronique, le textile et les technologies, sans oublier les échanges commerciaux qui ont atteint un niveau record en 2025, dépassant 5,3 milliards d'euros, plaçant ainsi la Tunisie parmi les partenaires majeurs de l'Allemagne dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (Mena).

Par ailleurs, l'économie numérique représente un autre axe majeur du forum d'Essen dans le sens où les investisseurs allemands portent un intérêt accru à l'écosystème tunisien des startups, ce qui prouve l'existence d'un potentiel important en matière de développement logiciel et de services informatiques et constitue une sérieuse opportunité pour des sessions de réseautage B2B en vue d'éventuels accords directs entre les entreprises technologiques tunisiennes et leurs homologues allemandes.

En résumé, avec la diversification des thèmes à discuter, le forum ne peut que consolider le rôle de l'Allemagne qui reste un investisseur étranger de premier plan dans notre pays, avec la détermination réciproque de jeter les bases d'un partenariat économique durable et mutuellement avantageux.