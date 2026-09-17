Tunisie: Qui est Markku Lampinen, nouvel ambassadeur de la Finlande en Tunisie ?

Le nouvel ambassadeur de Finlande en Tunisie, Markku Lampinen, en poste depuis le 1er septembre 2026, a remis une copie de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

À cette occasion, le nouvel ambassadeur finlandais a confirmé l'importance accordée par son pays au développement et à la diversification de la coopération bilatérale avec la Tunisie, notamment dans les domaines économique, culturel, académique, scientifique et technologique. Il a également souligné l'importance de la préparation des prochaines échéances entre les deux pays.

Markku Lampinen succède à Teemu Sepponen, qui a officiellement achevé son mandat de quatre ans en tant qu'ambassadeur de Finlande en Tunisie en août 2026. Durant son mandat, ce dernier a contribué au renforcement des relations entre les deux pays amis.

Un diplomate chevronné

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Diplomate de carrière, Markku Lampinen dispose d'une solide expérience dans les domaines des affaires européennes, de la politique étrangère, de la sécurité et de la coopération internationale.

Il a rejoint le ministère finlandais des Affaires étrangères en 1994 avant d'intégrer le service diplomatique en 1996.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères ainsi que dans les représentations diplomatiques finlandaises à Varsovie, Paris, Bruxelles et Berlin, où il a notamment exercé les fonctions de ministre et de chef adjoint de mission. Il a également travaillé au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à Bruxelles.

De 2017 à 2023, il a été directeur du Département pour l'Europe au ministère finlandais des Affaires étrangères, avant d'être nommé directeur général adjoint du Département juridique, fonction qu'il occupait avant sa désignation comme ambassadeur en Tunisie.

Titulaire de diplômes en droit de l'Université de Laponie et de l'Université de Leyde, Markku Lampinen a également suivi une formation à l'École nationale d'administration (ENA) en France.

Il est notamment titulaire de l'Ordre national du Mérite de la République française et de l'Ordre du Lion de Finlande. Il parle le finnois, le suédois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le polonais