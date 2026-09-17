Tunisie: Pluies - 35 mm enregistrés à Aïn Bou Saadia et 30 mm à El Mourouj

Des nuages orageux se sont formés jeudi, notamment dans les régions du Nord-Est et du Grand Tunis, avec des quantités de pluie atteignant 30 mm à El Mourouj, dans le gouvernorat de Ben Arous, et 10 mm à Tunis, a indiqué l'ingénieure à l'Institut national de la météorologie (INM), Saïda Ben Salah.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, elle a précisé que la plus importante quantité de pluie enregistrée jusqu'à présent s'élève à 35 mm à Aïn Bou Saadia, dans le gouvernorat de Siliana.

Des quantités comprises entre 5 et 15 mm ont également été enregistrées dans les délégations de Haffouz, Oueslatia et El Ala, dans le gouvernorat de Kairouan, a-t-elle ajouté, faisant état d'un renforcement des nuages orageux, notamment dans les régions du Nord-Ouest.

L'INM avait publié jeudi matin un bulletin de suivi faisant état de pluies temporairement orageuses dans les régions occidentales du Nord et du Centre, devant s'étendre progressivement aux régions orientales. Ces précipitations devraient être parfois abondantes dans les gouvernorats de Siliana, Zaghouan, Tunis, Nabeul et Kairouan.

L'INM a, par ailleurs, placé les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia en vigilance orange, correspondant à un niveau d'alerte élevé nécessitant une vigilance accrue.