Tunisie: Marché central de Tunis - 122 kg de poissons et de fruits impropres à la consommation saisis

La municipalité de Tunis, en coordination avec la brigade régionale de la police municipale, a mené jeudi une opération de contrôle au marché central de la capitale, ciblant notamment les espaces de vente des poissons, des fruits et légumes, des viandes et des fromages.

Selon un communiqué de la municipalité de Tunis, l'opération a permis la saisie et la destruction de 76 kg de poissons et de 46 kg de fruits impropres à la consommation.

Les agents de contrôle ont également procédé à la saisie de trois balances électroniques et de deux grandes balances, ainsi que d'une quantité de matériaux métalliques, plastiques et en bois correspondant au chargement de trois camions.

Au cours de cette opération, 57 infractions liées aux dépassements commis par des vendeurs installés dans le marché ont été relevées. Des infractions sanitaires et des procès-verbaux administratifs ont également été établis, tandis que les contrevenants ont été convoqués afin de parachever les procédures légales à leur encontre.

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La municipalité de Tunis a précisé que les opérations de contrôle au marché central se poursuivront afin de veiller au respect des règles sanitaires et organisationnelles, de lutter contre les pratiques non conformes, de garantir la sécurité des produits et leurs conditions d'exposition et de préserver la protection des consommateurs.

L'opération a mobilisé le directeur de l'administration de l'hygiène, des inspecteurs sanitaires, des agents chargés du contrôle sanitaire ainsi que des agents du service des marchés, qui ont procédé au constat des différentes infractions et pris les mesures nécessaires à leur encontre.