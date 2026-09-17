Tunisie: Le ministère de l'Agriculture appelle les producteurs et les marins à sécuriser leurs exploitations face aux orages

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a appelé l'ensemble des agriculteurs et des marins-pêcheurs à prendre les précautions nécessaires et indispensables pour protéger leurs exploitations.

A cet effet, un communiqué d'urgence a été diffusé ce jeudi 17 septembre 2026 imposant la mise en sécurité immédiate des équipements techniques, des machines de travail et des stocks de récoltes. Les consignes exhortent fermement les exploitants à s'interdire toute approche des cours des oueds et des infrastructures hydrauliques durant le passage des perturbations.

Il en est de même pour les professionnels de la mer qui sont appelés à observer une prudence extrême lors des activités maritimes. Le ministère recommande d'ailleurs d'éviter les sorties de navigation dans les zones balayées par les nuages orageux et les vents violents.

Cette mobilisation administrative fait suite au bulletin d'alerte émis ce jour par l'Institut national de la météorologie (INM). Les relevés techniques, rappelons-le, prévoient le développement d'averses orageuses intenses sur les régions intérieures du Nord et du Centre, avant de progresser de manière séquentielle vers le littoral oriental.

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Les cellules pluvieuses s'annoncent particulièrement diluviennes sur les gouvernorats de Siliana, Zaghouan, le Grand Tunis, Nabeul et Kairouan. Les modèles climatiques valident des cumuls généraux compris entre 30 et 50 millimètres, les volumes devant atteindre localement des pics critiques de 80 millimètres, accompagnés de chutes de grêle. L'application stricte de ces mesures tend à prémunir le tissu agricole des dégâts structurels et à sécuriser les vies humaines face aux crues subites.