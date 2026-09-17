Tunisie: Grandes cultures - Mohamed Ali Ben Romdhane dévoile la stratégie céréalière et l'approvisionnement en intrants pour la saison 2026-2027

Afin d'optimiser les conditions de production futures, la préparation de la nouvelle saison agricole s'appuie fondamentalement sur l'évaluation de la campagne écoulée, mais s'articule aussi sur l'analyse des contraintes structurelles enregistrées. C'est dans cet esprit que le sous-directeur des céréales à la Direction générale de la production agricole, Mohamed Ali Ben Romdhane a dressé le bilan du secteur céréalier en ce jeudi 17 septembre 2026.

En marge de la Conférence nationale intitulée « L'évaluation de la saison de collecte des céréales de la récolte 2026 et les préparatifs pour la saison des semailles 2026-2027 » organisée à la Cité des sciences à Tunis par l'Office des céréales sous l'égide du ministère de l'Agriculture, M. Ben Romdhan a qualifié l'exercice précédent de globalement positif et satisfaisant. Et ce, en dépit des difficultés logistiques constatées. Le responsable a laisser prédire des perspectives favorables pour le prochain cycle céréalier en s'appuyant sur les premières tendances météorologiques.

« L'approvisionnement régulier en intrants de base, incluant les semences sélectionnées et les engrais chimiques, s'impose comme la priorité absolue de la direction générale », note-t-il. Sur le front des semences, l'intervenant a indiqué que l'application du précédent plan a permis de sécuriser un stock de 524 000 quintaux de bourses certifiées, réparties de manière sectorielle selon les besoins spécifiques de chaque gouvernorat.

Mohamed Ali Ben Romdhane a précisé que ce volume couvre actuellement 30 % des besoins des producteurs nationaux, matérialisant une progression significative avec un objectif à court terme fixé à 40 % pour s'aligner sur les standards des pays avancés en matière de sélection variétale.

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Il a toutefois laissé entendre que le segment des engrais chimiques a en revanche fait l'objet de plusieurs perturbations liées aux contraintes notamment environnementales à Gabès, ou suite aux mouvements sociaux locaux et aux tensions géopolitiques dans la région du Golfe qui ont affecté l'importation des matières premières. « Pour surmonter ces blocages, une coordination permanente est établie avec le Groupe chimique tunisien et le ministère de l'Industrie afin de sécuriser les dotations en super 45 et en DAP », indique-t-il. Et d'ajouter que le plan prévoit « la mise à disposition d'une première tranche de 110 000 tonnes pour soutenir l'outil industriel de Gabès, avant d'atteindre un volume consolidé de 220 000 tonnes sur l'ensemble de la campagne , l'enjeu étant d'assurer des livraisons fluides dès le démarrage des semailles pour prémunir les exploitants de tout retard technique ».

Le sous-directeur a conclu en insistant sur le fait que la réussite de la saison 2026-2027 repose également sur la refonte des structures d'encadrement et de vulgarisation agricole. « En partenariat avec l'Agence de vulgarisation et de formation agricoles et le Salon national de la céréaliculture de Bou Salem, la direction générale met en oeuvre de nouvelles méthodologies interactives pour rompre avec les formats d'apprentissage traditionnels, une modernisation indispensable pour transférer les innovations technologiques et optimiser durablement le rendement de l'économie nationale », a-t-il dit.