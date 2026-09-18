Afrique: Brazzaville - Les banques africaines à la quête d'une résilience financière

L'Association professionnelle des établissements de crédits a ouvert, le 17 septembre, aux Tours Jumelles à Brazzaville son 4e colloque, cumulé à la 5e édition du Forum du club des dirigeants des banques et établissements financiers. Les experts banquiers débattent des mécanismes bancaires plus résilients à mettre en oeuvre afin de financer l'économie et les infrastructures.

Les assises bancaires de Brazzaville se tiennent sur le thème « Banques africaines : intégration, financement des infrastructures et résilience financière ». Elles réunissent les dirigeants des banques et des établissements financiers d'Afrique.

Jusqu'au 19 septembre, les experts banquiers réfléchiront sur les stratégies plus efficientes à mettre en place pour permettre aux banques de participer activement au développement du continent. Il s'agit, en effet, de favoriser la coopération et l'interconnexion entre les marchés financiers et les banques au plan régional et sous-régional ; d'identifier des mécanismes plus adéquats, permettant de bien mobiliser les financements nécessaires au financement des infrastructures sur le continent.

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Dans les discussions, les experts banquiers plancheront aussi sur la résilience financière bancaire à travers le continent. Elle porte essentiellement sur le renforcement de la solidarité et la capacité d'absorption des risques du secteur bancaire face aux chocs endogènes.

S'exprimant à cet effet, le président de l'APEC Congo, Calixte Tabangoli, a fait savoir que les banques africaines doivent collaborer pour soutenir l'économie régionale. « Ce colloque constitue une véritable feuille de route pour notre secteur. Les banques commerciales ne peuvent pas, à elles seules, porter le financement de tous les projets, et le financement des infrastructures nécessite de nouvelles alliances. Il exige une coopération renforcée entre les Etats, les banques commerciales, les banques de développement, les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les marchés financiers et le secteur privé », a-t-il souligné.

Pour garantir la résilience bancaire, a-t-il renchéri, les banques et leurs partenaires, à travers l'APEC Congo, doivent construire ensemble un environnement qui favorise la stabilité, la confiance, la concurrence saine, l'innovation, la transparence, la protection des consommateurs, la mobilisation de l'épargne et le financement de l'économie réelle. « Nous devons contribuer à financer l'Afrique telle qu'elle veut devenir, une Afrique plus intégrée, connectée, industrialisée, inclusive, verte, numérique et souveraine financièrement », a martelé Calixte Tabangoli. Une idée appuyée par le ministre de l'Economie et des Finances, Christian Yoka.

Ouvrant les travaux, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a salué la tenue de ces assises qui, selon lui, vient renforcer les recommandations des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement organisées en mai dernier à Brazzaville. « Votre présence ici au Congo est un témoignage de confiance que le gouvernement congolais mesure à sa juste valeur. Les assemblées annuelles de la BAD organisées en mai dernier, ici à Brazzaville, nous invitaient à réfléchir sur l'architecture globale du financement du développement africain. Le colloque qui s'ouvre aujourd'hui, relance cette réflexion, en me recentrant sur les acteurs qui sont au coeur de ce dispositif », a conclu le chef du gouvernement.