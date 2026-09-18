Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 septembre 2026

revue de presse

Afrique du Sud : 9 féminicides en 2 mois, la piste d'un tueur en série inquiète



Neuf femmes retrouvées mortes en deux mois, dans une même région d’Afrique du Sud. À l’est de Johannesburg, ces découvertes inquiètent les autorités et font craindre une possible série de meurtres.

Les corps ont été retrouvés dans plusieurs endroits de la municipalité d’Ekurhuleni, parfois à proximité de grands axes routiers.

Les cinq premières victimes ont été découvertes à Kempton Park et dans ses environs. Les quatre autres, à plusieurs dizaines de kilomètres de là.

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Pour les enquêteurs, la proximité des lieux et certaines similitudes entre les affaires sont suffisamment préoccupantes pour envisager l’hypothèse d’un tueur en série. (Source Africanews)

RDC: l’opposition signe une déclaration commune après la mort d’un manifestant lors de sa marche



À Kinshasa, la manifestation du 15 septembre avait tourné court. Le rassemblement avait pourtant été autorisé par le gouvernorat de la ville-province, mais des affrontements avaient éclaté peu après le départ du cortège. La marche avait finalement été dispersée par les forces de l’ordre avant d’atteindre son point d’arrivée, prévu près du Palais du peuple, où les parlementaires effectuaient leur rentrée.

Deux jours plus tard, C64 revient dans sa déclaration commune sur ces violences et notamment sur la mort de Manassé Lomboto Bomengola, membre de l'ADD Congo. Le décès du militant avait été annoncé dès mardi par le président de son parti, Prince Epenge. (Source RFI)

Ouganda : 300 exposants transforment café et cacao en expérience touristique



À Jinja, dans l’est de l’Ouganda, le café et le cacao deviennent ce vendredi 18 septembre une expérience de voyage autant qu’un produit agricole. Le premier Busoga Coffee & Cocoa Tourism Festival mise sur les fermes, les dégustations et le Nil pour faire découvrir autrement deux cultures importantes pour les revenus agricoles de la région.

Le rendez-vous se tient jusqu’au 20 septembre au Jinja Showgrounds. Les organisateurs attendent plus de 300 exposants et des milliers de participants, avec des producteurs, transformateurs, acheteurs, investisseurs, opérateurs touristiques et jeunes entreprises réunis autour des filières café et cacao. (Source Benin Web TV)

Nigeria: 37 mineurs présumés illégaux meurent en détention

Le gouvernement de l'Etat du Niger, situé dans le centre du Nigeria, a annoncé que 37 personnes soupçonnées d'être des mineurs illégaux étaient mortes tôt jeudi matin alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile de cet Etat.

"Ce matin, nous avons appris à notre réveil qu'environ 37 personnes étaient décédées alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile ici, à Minna", a déclaré le gouverneur de l'Etat du Niger, Mohammed Umaru Bago, lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale de l'Etat.

"C'est tellement triste, c'est tellement tragique", a-t-il ajouté en annonçant la mise en place d'une commission d'enquête sur ces décès qui, selon un rapport de renseignement consulté par l'AFP, seraient dus "à la surpopulation et à une ventilation insuffisante au sein d'un centre de détention". (Source TV5 Monde Afrique)

Afrique: Brazzaville - Les banques africaines à la quête d'une résilience financière

L'Association professionnelle des établissements de crédits a ouvert, le 17 septembre, aux Tours Jumelles à Brazzaville son 4e colloque, cumulé à la 5e édition du Forum du club des dirigeants des banques et établissements financiers. Les experts banquiers débattent des mécanismes bancaires plus résilients à mettre en oeuvre afin de financer l'économie et les infrastructures.

Les assises bancaires de Brazzaville se tiennent sur le thème « Banques africaines : intégration, financement des infrastructures et résilience financière ». Elles réunissent les dirigeants des banques et des établissements financiers d'Afrique.

Jusqu'au 19 septembre, les experts banquiers réfléchiront sur les stratégies plus efficientes à mettre en place pour permettre aux banques de participer activement au développement du continent. Il s'agit, en effet, de favoriser la coopération et l'interconnexion entre les marchés financiers et les banques au plan régional et sous-régional ; d'identifier des mécanismes plus adéquats, permettant de bien mobiliser les financements nécessaires au financement des infrastructures sur le continent. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Côte d’Ivoire : Ouattara gèle l’exploitation minière artisanale pour 6 mois

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au Palais une réunion cruciale du Conseil national de sécurité (CNS). Si l’institution se félicite d’un bilan sécuritaire globalement stable, elle passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre l’orpaillage clandestin en gelant temporairement l’octroi des licences d’exploitation à petite échelle.

Face aux ravages environnementaux et sécuritaires du secteur informel, le gouvernement ivoirien frappe un grand coup. Le CNS a validé l’instauration immédiate d’un moratoire de six mois sur la délivrance de toutes les autorisations d’exploitation minière semi-industrielle et artisanale.

Cette décision découle directement d’un atelier national de concertation tenu début septembre à Yamoussoukro, où les préfets de région se sont engagés à éradiquer le fléau de l’orpaillage illégal en six mois (Source APA News)

Communauté d’Afrique de l’Est : un excédent commercial de 300 millions $ au 2e trimestre 2026

Le commerce extérieur de l’Afrique de l’Est a nettement progressé au deuxième trimestre 2026, dans un contexte marqué par la hausse des exportations de matières premières. Cette dynamique a permis à l’EAC de renouer avec un excédent commercial, tandis que ses échanges avec la Chine et les autres marchés africains se sont accélérés.

La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a enregistré un excédent commercial de 300 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, contre un déficit de 945,3 millions de dollars un an plus tôt. C’est ce qui ressort du bulletin statistique trimestriel de l’organisation, publié le mercredi 16 septembre. (Source Agence Ecofin)

Niger : Cinq personnes provisoirement déchues de leur nationalité

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé, ce jeudi 17 septembre 2026, un décret portant déchéance provisoire de la nationalité nigérienne de cinq personnes physiques,

Cette mesure intervient en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2024-43 du 27 août 2024, modifiée et complétée par l’ordonnance n°2024-46 du 7 octobre 2024. qui institue un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliqués dans des actes terroristes ou dans d’autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation, ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publiques. (Source Agence Nigerienne de Presse)

Sénégal : Sadio Mané investit 11,7 milliards de FCFA dans un parc agro-industriel à Bambali

Baptisé SM10 Agro, le projet a été présenté jeudi 17 septembre à Dakar par Sadio Mané. L’investissement annoncé est de 11 milliards de FCFA, avec un montant global de 11,7 milliards de FCFA évoqué dans les documents de présentation du projet.

Le futur complexe sera implanté sur 500 hectares à Bambali. Il doit notamment accueillir des unités de transformation de la mangue, une plantation d'environ 78 000 arbres, un centre de formation aux métiers agricoles ainsi qu'un centre de recherche-développement. (Source Africa Radio)

Législatives 2026 : les partis marocains à l’épreuve de la défiance des jeunes



À quelques jours des élections législatives, la jeunesse s’impose au cœur de la campagne au Maroc. Les principales formations politiques multiplient les engagements sur l’emploi et le logement dans un contexte marqué par une faible confiance des jeunes envers les institutions et les partis.

Le Rassemblement national des indépendants et le Parti authenticité et modernité ont notamment placé l’insertion professionnelle parmi leurs priorités. Les deux formations avancent l’objectif d’environ un million d’emplois au cours de la prochaine législature. Les investissements engagés dans les infrastructures en préparation de la Coupe du monde 2030 occupent également une place importante dans leur communication électorale.

Cette attention portée aux jeunes intervient après une période de fortes tensions sociales. Les manifestations de l’année dernière et la tentative de passage massif vers Sebta en juillet ont remis au premier plan les difficultés rencontrées par une partie de cette génération, malgré les avancées économiques enregistrées dans plusieurs secteurs. (Source Le Nouvelliste.ma)