Afrique: Washington, Bruxelles, Moscou - Le nouvel équilibre des tensions internationales

De la pression américaine sur l'Europe aux nouvelles sanctions contre la Russie, les décisions prises ces derniers jours confirment une recomposition des rapports de force. Pour l'Afrique, cette reconfiguration pourrait aussi modifier les marges de manoeuvre diplomatiques et économiques.

Entre Washington, les capitales européennes et les différentes décisions annoncées ces derniers jours, les tensions internationales restent au coeur de l'agenda stratégique. Ukraine, défense européenne, sanctions contre la Russie, commerce et rapport transatlantique : plusieurs dossiers autrefois traités dans des cadres relativement stabilisés se retrouvent désormais imbriqués.

À Washington, la Chambre des représentants américaine a adopté le 16 septembre un vaste projet de sanctions visant la Russie, ses responsables, certaines banques et le secteur énergétique, avec la possibilité de droits de douane pouvant atteindre 100 % sur certains importateurs de pétrole et de gaz russes. Le texte doit encore être soumis au président Donald Trump. Cette initiative intervient alors que le débat sur l'engagement américain en Europe demeure ouvert. Selon Reuters, les interrogations sur une éventuelle réduction de la présence militaire américaine ont déjà conduit plusieurs alliés à réfléchir à une diversification de leurs équipements et fournisseurs militaires.

À Bruxelles, le mouvement est parallèle. Ursula von der Leyen a proposé, le 16 septembre, la création d'un « Conseil européen de sécurité », destiné à renforcer la coordination avec plusieurs partenaires, dont le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada et l'Ukraine. Cette réflexion intervient dans un contexte où les Européens cherchent à accroître leurs capacités propres de défense. La dimension économique ajoute une autre ligne de fracture. Washington a récemment contesté certaines dispositions envisagées dans le prochain budget pluriannuel européen, notamment un mécanisme de préférence accordé aux produits fabriqués en Europe.

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Les États-Unis ont évoqué des mesures de rétorsion si ces dispositions étaient maintenues. Le fonds européen concerné représente environ 402 milliards d'euros sur la période 2028-2034. Dans le même temps, Moscou durcit sa rhétorique à l'égard des capitales européennes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti mercredi que toute attaque européenne contre la Russie provoquerait, selon lui, une guerre « très courte », tout en affirmant que Moscou n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe.

L'Afrique face au déplacement des rapports de force

Pour les pays africains, ces évolutions ne sont pas périphériques. Elles touchent directement les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement, les investissements, les marchés alimentaires, les minerais stratégiques et les équilibres diplomatiques. L'Afrique est également confrontée à une question de fond : comment préserver ses marges de manoeuvre dans un environnement où Washington, Bruxelles, Moscou et Pékin cherchent chacun à consolider leurs positions ? La guerre en Ukraine a déjà accéléré cette compétition.

L'Europe renforce ses capacités militaires et ses politiques industrielles ; les États-Unis cherchent à maintenir leur influence tout en demandant davantage à leurs alliés ; la Russie continue de défendre ses intérêts sécuritaires et économiques ; la Chine consolide parallèlement ses positions commerciales et industrielles. Pour les capitales africaines, le véritable enjeu n'est donc pas de choisir mécaniquement un camp, mais de transformer cette compétition internationale en levier de négociation : accès aux financements, investissements productifs, transfert de technologies, infrastructures, sécurité énergétique et valorisation locale des ressources.

Dans ce nouvel environnement, la souveraineté ne se mesure plus seulement à la capacité militaire. Elle se joue aussi dans la maîtrise des chaînes de valeur, des infrastructures stratégiques, des données, des ressources critiques et des partenariats diplomatiques. Le monde entre ainsi dans une phase où les alliances restent nécessaires, mais où leur contenu, leur coût et leurs contreparties sont de plus en plus ouvertement négociés.