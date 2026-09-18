Sénégal: Sadio Mané va investir 11 milliards de francs CFA dans un parc agro-industriel, à Bambali, son village natal

Dakar — Le footballeur international sénégalais Sadio Mané a présenté, jeudi, à Dakar, un projet de parc agro-industriel destiné à son village natal, Bambali, situé dans la région de Sédhiou (sud), une initiative dans laquelle il a prévu d'investir 11 milliards de francs CFA.

Le projet baptisé SM10 Agro a été présenté à des journalistes, dans la capitale sénégalaise, en présence de plusieurs personnalités, dont Bakary Séga Bathily, le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

Sadio Mané annonce vouloir se lancer, avec cette initiative, dans la transformation des produits agricoles.

La région de Sédhiou perd 30, voire 40 % de ses mangues, faute d'équipements de stockage et de transformation, a signalé Mané en présentant le projet lors d'une conférence de presse.

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"Je veux que la richesse de notre terre reste ici, chez nous (au Sénégal)", a-t-il ajouté.

D'après lui, l'initiative va générer un millier d'emplois directs au début.

Les services de transport et d'approvisionnement du SM10 Agro vont produire des emplois indirects, selon le footballeur international, double champion d'Afrique.

Des usines de transformation de la mangue seront implantées à Bambali, à l'intérieur du parc agro-industriel, a-t-il précisé, ajoutant que l'une d'elles va se spécialiser dans la fabrication d'un beurre à base de mangue.

Une plantation de 500 hectares verra également le jour dans le village, selon Sadio Mané.

Le double Ballon d'or africain annonce aussi la création d'un centre de formation aux métiers agricoles destiné aux jeunes. "Je veux que les jeunes et les femmes de ma région aient de vraies opportunités de formation", a-t-il dit.

Selon la directrice adjointe de SM10 Agro, Aminata Tope, la future plantation va compter quelque 78 000 arbres, dont la première récolte est prévue dans trois ans.

Des logements et un centre de recherche-développement sont prévus à l'intérieur du centre de formation, selon Mme Tope.

L'usine aura une capacité de production de 10 500 tonnes par an, a-t-elle ajouté, affirmant que SM10 Agro prévoit un investissement supplémentaire de 3,22 milliards de francs CFA.

"Ce n'est pas un investissement individuel. C'est un projet de développement économique territorial", a souligné Bakary Séga Bathily.

"Le projet bénéficiera [...] d'exonérations fiscales et douanières pendant cinq ans, pour l'importation de certains équipements", a assuré le directeur général de l'APIX.

La pose de la première pierre du parc agro-industriel de Bambali aura lieu samedi 19 septembre.