Afrique: Ces stars africaines qui ne joueront plus pour leur sélection

Plusieurs figures majeures du football africain ont décidé de tourner la page internationale en 2026. Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Aïssa Mandi, Jean-Michaël Seri, Seko Fofana et Inaki Williams ne participeront pas aux qualifications de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027, laissant leurs sélections entamer une nouvelle étape.

Les qualifications de la CAN 2027, TotalEnergies, se disputeront sans plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire récente du football africain. En mettant un terme à leur carrière internationale en 2026, Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, Édouard Mendy, Jean-Michaël Seri, Seko Fofana et Iñaki Williams tournent une page importante avec l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Tous ont laissé une empreinte différente : des titres continentaux, des responsabilités de capitaine, des matches décisifs ou des moments devenus emblématiques auprès des supporters.

CAFonline.com revient sur ces joueurs désormais absents des sélections engagées dans les qualifications de la CAN 2027.

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Riyad Mahrez, le capitaine de la génération dorée algérienne

Après douze années en sélection, Riyad Mahrez a quitté les Fennecs avec 119 matches et 40 buts. L'ancien ailier de Leicester et de Manchester City a été l'un des visages de la génération qui a replacé l'Algérie au sommet du football africain, jusqu'au sacre à la CAN 2019 en Égypte.

Son but inscrit dans les dernières secondes de la demi-finale face au Nigeria reste l'une des images fortes de son parcours continental. Quelques jours plus tard, Mahrez soulevait le trophée au Caire, brassard au bras.

Après des années de présence continue, l'Algérien a annoncé sa retraite internationale à l'issue de l'élimination de l'Algérie face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une page se tourne pour les Fennecs, privés de l'un des principaux leaders de leur génération championne d'Afrique.

La relève devra désormais s'organiser autour de joueurs comme Mohamed Amine Amoura, Ibrahim Maza, Amine Gouiri ou encore Anis Hadj Moussa, appelés à prendre davantage de responsabilités dans l'animation offensive.

Édouard Mendy, le gardien qui a écrit l'histoire du Sénégal

Édouard Mendy restera associé à l'un des plus grands exploits de l'histoire du Sénégal. Titulaire lors du sacre des Lions de la Téranga à la CAN 2021, le gardien a conservé sa cage inviolée pendant les 120 minutes de la finale face à l'Égypte avant de jouer un rôle important lors de la séance de tirs au but.

Avec quatre matches sans encaisser de but durant le tournoi, Mendy avait également été désigné meilleur gardien de la compétition.

Après près de 60 sélections, le portier sénégalais a mis un terme à son aventure internationale. Son nom restera indissociable du premier titre continental décroché par le Sénégal.

Une nouvelle génération de gardiens devra désormais prendre le relais et maintenir le niveau d'exigence qui a installé les Lions de la Teranga parmi les sélections majeures du continent.

Aïssa Mandi, la mémoire de la défense algérienne

Aïssa Mandi a lui aussi refermé un long chapitre avec les Fennecs. Avec plus de 110 sélections, le défenseur s'est imposé comme l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire récente de la sélection algérienne.

Titulaire lors de la finale de la CAN 2019 face au Sénégal, il faisait partie du groupe qui a ramené le trophée en Algérie après près de trois décennies d'attente.

Régulier, calme et expérimenté, Mandi a accompagné les Fennecs dans de nombreuses campagnes continentales et internationales avant d'annoncer sa retraite internationale en juillet 2026.

Son départ laisse un vide important dans le secteur défensif algérien, notamment en matière d'expérience et de leadership.

Jean-Michaël Seri, le métronome du milieu ivoirien

Après onze années avec les Éléphants, Jean-Michaël Seri a mis un terme à sa carrière internationale en juillet 2026. Le milieu de terrain aura été l'un des joueurs importants de la sélection ivoirienne au cours de la dernière décennie.

Il faisait notamment partie de l'équipe sacrée à la CAN 2023, disputée en Côte d'Ivoire, où les Éléphants avaient décroché le titre devant leur public.

Apprécié pour sa capacité à contrôler le rythme, à orienter le jeu et à assurer la liaison entre les lignes, Seri a participé à plusieurs éditions de la CAN avant de refermer son chapitre international.

La Côte d'Ivoire doit désormais reconstruire son milieu de terrain sans l'un des hommes forts du dernier sacre. Franck Kessié, Simon Adingra et plusieurs jeunes éléments auront notamment la responsabilité de prolonger la dynamique initiée par la génération championne d'Afrique.

Seko Fofana, le champion d'Afrique qui a réalisé son rêve

À 31 ans, Seko Fofana a annoncé en septembre 2026 sa retraite internationale avec la Côte d'Ivoire, après 34 sélections. Le milieu de terrain faisait partie de l'équipe qui a remporté la CAN 2023 à domicile, un sacre qu'il a décrit comme l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Durant la compétition, Fofana avait notamment marqué les esprits en quarts de finale contre le Mali. Entré dans un match remporté 2-1 après prolongation, il avait délivré une passe décisive.

Présent avec les Éléphants lors de la Coupe du monde 2026, il avait ensuite vu son temps de jeu diminuer au fil du tournoi.

Son départ, ajouté à celui de Jean-Michaël Seri, prive la Côte d'Ivoire de deux milieux ayant contribué directement à son dernier sacre continental.

Iñaki Williams, une histoire de racines

Après quatre années sous le maillot du Ghana, Iñaki Williams a lui aussi décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L'attaquant de l'Athletic Bilbao aura disputé 28 matches avec les Black Stars et inscrit deux buts, tout en participant à la CAN et à deux éditions de la Coupe du Monde.

Son bilan statistique ne résume pas son aventure ghanéenne. Williams restera surtout associé au choix de représenter le pays de ses parents après avoir longtemps évolué dans les sélections espagnoles de jeunes.

Sa dernière apparition avec le Ghana a eu lieu face à la Colombie lors de la Coupe du Monde 2026. En septembre, il a annoncé sa décision de quitter la sélection.

Avec lui, le Ghana tourne une nouvelle page et devra poursuivre son renouvellement, notamment dans le secteur offensif. Une nouvelle génération est désormais appelée à prendre le relais dans une sélection qui possède l'un des palmarès les plus riches de l'histoire de la CAN.