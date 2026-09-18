Togo: Lèpre - Dépistage précoce au coeur de la nouvelle offensive

Malgré les efforts des pouvoirs publics pour éliminer la lèpre, une centaine de nouveaux cas continuent d'être signalés chaque année dans différentes localités.

Si l'incidence de la maladie reste faible, ses conséquences demeurent significatives : environ 6 patients sur 10 souffrent de séquelles physiques visibles, selon les chiffres officiels, un taux qui témoigne d'un diagnostic trop souvent tardif, alors qu'un dépistage précoce pourrait permettre d'éviter d'en arriver là.

Face à cette situation, les services de santé renforcent la lutte en mettant l'accent sur le dépistage précoce et une meilleure prise en charge, afin de couper la chaîne de transmission. Des formations spécifiques sont organisées pour les personnels de santé.

Maladie infectieuse chronique particulièrement répandue dans la plupart des pays africains, la lèpre touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux.