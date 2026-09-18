Cote d'Ivoire: Le pays signe huit contrats avec Petrobras

Le groupe pétrolier brésilien prévoit plus de 250 milliards de FCFA d'investissements dans une première phase.

La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil prend une nouvelle dimension dans le secteur pétrolier. Huit contrats de partage de production ont été signés, jeudi 17 septembre 2026, entre l'État de Côte d'Ivoire, Petroci Holding et le groupe pétrolier brésilien Petrobras.

La cérémonie s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody.

Pour la partie ivoirienne, les contrats ont été signés par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ainsi que la directrice générale de Petroci, Fatoumata Sanogo. Le directeur général de Petrobras, Marc Carlos, a signé pour la partie brésilienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Huit blocs attribués

Selon Adama Coulibaly, cette opération porte sur l'attribution simultanée de huit blocs pétroliers dans le bassin sédimentaire ivoirien. Elle porte ainsi le taux d'occupation du bassin à 75 %, soit environ 63 000 km².

Pour le ministre de l'Économie, cette signature ouvre une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. Il y voit également une confirmation de l'intérêt des investisseurs pour le potentiel pétrolier et gazier ivoirien.

Adama Coulibaly a rappelé les réformes engagées par le gouvernement pour renforcer l'attractivité du code pétrolier et améliorer l'environnement des affaires.

Le choix de Petrobras constitue, selon lui, un élément important de cette opération. Le groupe brésilien dispose notamment d'une expertise dans l'exploration et la production en offshore ultra-profond.

Plus de 250 milliards de FCFA annoncés

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a, pour sa part, précisé les engagements financiers prévus dans le cadre de cette opération. Petrobras devrait investir, dans une première phase, plus de 250 milliards de FCFA.

Ces investissements doivent notamment permettre l'acquisition de données sismiques de dernière génération et la réalisation d'au moins huit forages en eaux très profondes.

Pour les autorités ivoiriennes, ces opérations doivent contribuer à une meilleure connaissance du potentiel du bassin sédimentaire et à la poursuite du développement de la production nationale d'hydrocarbures.

Du côté brésilien, la directrice de l'exploration et de la production de Petrobras, Sylvia Marie, a présenté les huit contrats comme un engagement destiné à approfondir la coopération avec la Côte d'Ivoire.