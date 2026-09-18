Nigeria: Des dizaines de mineurs présumés illégaux meurent en détention

Au Nigeria, plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'être des mineurs illégaux sont mortes alors qu'elles étaient détenues par le Corps de sécurité et de défense civile (NSCDC) dans l'État du Niger, dans le centre du pays. Le gouverneur de cet État fait état d'environ 37 morts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces décès.

Le gouverneur de l'État du Niger, dans le centre du Nigeria, Mohammed Umaru Bago, a annoncé jeudi 17 septembre la mort de 37 personnes soupçonnées d'exploitation minière illégale, alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile de cet État. « Ce matin, nous avons appris à notre réveil qu'environ 37 personnes étaient décédées alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile ici, à Minna », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse retransmise par la chaîne nigériane TVC News.

« C'est tellement triste, c'est tellement tragique », a-t-il ajouté en annonçant la mise en place d'une commission d'enquête sur ces décès qui, selon un rapport de renseignement consulté par l'AFP, seraient dus « à la surpopulation et à une ventilation insuffisante au sein d'un centre de détention ».

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Le gouverneur a décrété trois jours de deuil et reporté le début de la campagne électorale en vue des élections - présidentielle, législatives et sénatoriales - prévues en janvier 2027.

Manifestations

Le NSCDC, qui épaule la police pour assurer la sécurité, protéger les actifs nationaux sensibles et les infrastructures, indique avoir appréhendé « des dizaines de mineurs présumés illégaux » mardi et mercredi. Dans la nuit du 17 septembre, « des dizaines de suspects détenus ont été retrouvés morts, à la suite d'une suspicion de flambée de maladie », selon l'institution.

Une vidéo de 40 secondes mise en ligne montre les corps de dizaines de jeunes hommes gisant au sol en extérieur, semblant pour la plupart être des adolescents. Des volontaires dotés de gants les examinent et des femmes cherchent parmi eux des proches, alors que peuvent être entendues des voix lançant des accusations contre les responsables.

Ces morts ont déclenché des manifestations de « groupes de mineurs et de sympathisants » dans la capitale régionale, Minna, où des voitures ont notamment été saccagées, selon la même source.

L'État du Niger, grand comme plus de deux fois la Belgique, est riche en ressources minérales et attire des milliers de mineurs artisanaux qui extraient majoritairement de l'or. Son sol est également riche notamment en cuivre et en lithium, une ressource qui fait l'objet d'une forte demande pour le développement des véhicules électriques et de l'énergie propre.

La lutte pour les bénéfices de l'extraction illégale de l'or alimente aussi la violence de gangs criminels dans l'État du Niger, selon des responsables locaux et des experts. Les gangs rackettent les mineurs et exigent une part de l'or extrait pour les laisser accéder aux sites d'extraction.