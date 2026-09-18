Afrique: Coupe du Monde Féminine U-20 - Le Nigeria frappe fort et file en quarts

17 Septembre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Les Super Falconets ont livré une prestation de haut vol face à l'Angleterre (3-0). Entre un but somptueux de Tosin Rafiu, les arrêts décisifs de Christiana Uzoma et une seconde période parfaitement maîtrisée, le Nigeria a validé avec autorité sa place en quarts de finale.

Le Nigeria a sorti le grand jeu. Solides, inspirées et redoutablement efficaces, les Nigérianes ont surclassé l'Angleterre pour s'offrir une place en quarts de finale.

Il n'a fallu que huit minutes aux Ouest-africaines pour frapper. Sur le côté gauche, Tosin Rafiu a fait parler sa vitesse et sa technique. Après avoir éliminé plusieurs adversaires en repiquant vers l'intérieur puis en ressortant, la milieu de terrain a déclenché une frappe puissante qui a terminé au fond des filets, laissant Katie Cox impuissante. Un but de grande classe, candidat sérieux au titre de But du Tournoi.

L'Angleterre a tenté de réagir, mais s'est heurtée à une Christiana Uzoma impériale. La gardienne nigériane a d'abord remporté son duel face à Princess Ademiluyi avant de s'illustrer sur penalty. Rachel Maltby a vu sa tentative repoussée par Uzoma, qui a détourné le ballon sur sa transversale.

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Le Nigeria a définitivement pris le contrôle au retour des vestiaires. Seimeyeha Janet Akekoromowei a fait le break d'une magnifique volée du gauche, avant que Mary Mamudu ne mette fin au suspense et parachève le succès des Super Falcons.

Le Nigeria poursuit donc son parcours avec ambition. Dimanche, à L̸ódź, il retrouvera en quarts de finale la Colombie.

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