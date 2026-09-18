Afrique: Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en visite en Tanzanie et au Kenya dans le cadre des préparatifs de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027

16 Septembre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, effectuera cette semaine une visite de deux jours en Tanzanie et au Kenya, dans le cadre des échanges et des préparatifs en cours pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027.

Le jeudi 17 septembre 2026, Dr Motsepe se rendra en Tanzanie, où il visitera le Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salaam et rencontrera le Gouvernement tanzanien afin de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs et d'échanger sur les principaux aspects de l'organisation de la prochaine édition de la compétition phare du football africain.

Cette visite sera suivie d'une conférence de presse à 11h30, heure locale, jeudi.

Le Président de la CAF se rendra ensuite au Kenya vendredi, où il rencontrera le Gouvernement kényan et procédera à une inspection des infrastructures et installations qui seront utilisées lors de la compétition.

Ces visites de suivi permettront à la CAF et aux pays hôtes d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs, d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière et de veiller à ce que l'organisation de la compétition reste conforme aux exigences opérationnelles, infrastructurelles et sportives de la CAF.

 

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