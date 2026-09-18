Ethiopie: Le régime érythréen internationalise le conflit - Getachew, conseiller du Premier ministre

Addis Ababa — Le régime érythréen cherche à internationaliser le conflit dans la région en s'appuyant sur le TPLF et d'autres groupes armés, a déclaré Getachew Reda, ministre et conseiller du Premier ministre éthiopien pour les affaires de l'Afrique de l'Est.

S'adressant à Pulse of Africa, Getachew, qui a également été président de l'Administration régionale provisoire du Tigré, a déclaré : « C'est l'Érythrée qui mène cette campagne visant à internationaliser le conflit... »

Selon le conseiller, le régime d'Asmara déploie également tous les efforts possibles pour élargir le conflit en impliquant des groupes armés et en encourageant le déploiement de jeunes au-delà des frontières éthiopiennes.

Il a ajouté que les informations faisant état de personnes capturées, tuées ou blessées étaient extrêmement préoccupantes.

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Getachew a en outre révélé que d'anciens adversaires avaient mis de côté leurs divergences pour poursuivre un objectif commun, avertissant que de telles alliances pourraient, à terme, aggraver l'instabilité dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a qualifié l'alliance entre l'ancien Front populaire de libération du Tigré et l'Érythrée de « mariage de convenance » entre des « alliés de circonstance » incapables de s'entendre sur les questions majeures, la qualifiant de recette pour un désastre.

Getachew a déclaré : « Je ne perds pas le sommeil à cause de cette question en particulier », en référence à cette alliance.

Mais il a averti qu'une alliance de « coéquipiers improbables », dont les membres sont en désaccord sur des questions majeures, pourrait finalement s'avérer être une « recette pour le désastre ».

On qualifie souvent la politique d'« art du possible ». Pourtant, selon Getachew Reda, ce dernier regroupement montre que les intérêts politiques peuvent unir même d'anciens ennemis -- prouvant, dans ce cas précis, que la politique peut aussi être l'art de l'impossible.

Il a noté que le TPLF avait reçu pour « ordre du jour » de provoquer des affrontements avec les forces fédérales et de s'allier à des groupes armés de la région d'Amhara.

Getachew a en outre déclaré que le gouvernement érythréen cherchait à maintenir l'Éthiopie dans l'instabilité en coordonnant ses actions avec différents groupes opposés au gouvernement fédéral.

Il a également affirmé que l'Érythrée bénéficiait du soutien de l'Égypte dans ces efforts.

« Le président Isaias bénéficie, dans cette entreprise, du soutien de pays comme l'Égypte. Nous en avons la certitude », a souligné Getachew.

« Le gouvernement fédéral a fait preuve d'une retenue maximale jusqu'à présent, malgré des provocations ici et là », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement avait largement suivi une stratégie de confinement.

Il a toutefois averti que la situation pourrait évoluer si des groupes armés lançaient des attaques, risquant ainsi de transformer un affrontement localisé en un conflit régional de plus grande ampleur.

Le conseiller a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'exercer des pressions sur le régime érythréen et sur d'autres acteurs qu'il a qualifiés de « saboteurs de la paix », afin d'empêcher une nouvelle guerre dévastatrice dans la région.