Congo-Kinshasa: L'opposition signe une déclaration commune après la mort d'un manifestant lors de sa marche

En République démocratique du Congo (RDC), les opposants réunis au sein de la plateforme C64 ont signé, jeudi 17 septembre 2026, une déclaration commune après les violences survenues lors de leur marche deux jours plus tôt à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs autres villes du pays. Ils dénoncent la répression de leur mobilisation contre tout projet de changement de Constitution et mettent directement en cause le pouvoir dans la mort d'un de leurs militants.

À Kinshasa, la manifestation du 15 septembre avait tourné court. Le rassemblement avait pourtant été autorisé par le gouvernorat de la ville-province, mais des affrontements avaient éclaté peu après le départ du cortège. La marche avait finalement été dispersée par les forces de l'ordre avant d'atteindre son point d'arrivée, prévu près du Palais du peuple, où les parlementaires effectuaient leur rentrée.

Deux jours plus tard, C64 revient dans sa déclaration commune sur ces violences et notamment sur la mort de Manassé Lomboto Bomengola, membre de l'ADD Congo. Le décès du militant avait été annoncé dès mardi par le président de son parti, Prince Epenge. Les circonstances exactes de sa mort restent à ce stade inconnues : il n'avait pas de trace de coups ni de sang sur lui, selon nos sources. Et depuis, il n'y a pas eu de communication du parti pour clarifier les causes de ce décès.

Les partenaires internationaux interpellés

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Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, donne lecture de la déclaration : « La C64 condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat, ce 15 septembre, pendant la marche à Kinshasa, de Monsieur Manassé Lomboto Bomengola, cadre du parti ADD Congo, par la milice des leaders PS, Forces du progrès, appuyée par la police et l'armée nationale privatisée par Monsieur Tshisekedi, qui ont occasionné également plusieurs blessés graves et des pertes matérielles considérables. »

C64 met également en cause le président congolais. « La C64 tient Monsieur Félix Tshisekedi pour responsable de cet assassinat et de toutes ces violations des droits de l'homme », poursuit Dieudonné Bolengetenge.

La plateforme interpelle enfin les partenaires internationaux de la RDC et « déplore par ailleurs la complaisance dont bénéficient, dans leur barbarie à l'égard de notre peuple, les autorités congolaises auprès des gouvernements des pays partenaires que sont les États-Unis et les pays de l'Union européenne, traditionnels défenseurs des principes démocratiques et des droits humains ».

Pour rappel, la mobilisation du 15 septembre avait été organisée par C64 pour s'opposer à tout projet de changement de Constitution voulu par le camp au pouvoir.