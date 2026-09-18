Libye: France - Reprise des vols directs après près de treize ans d'interruption

Cela n'était pas arrivé depuis près de treize ans : un vol direct relie de nouveau la Libye à la France. La compagnie libyenne Medsky Airways, enregistrée à Malte, a effectué jeudi 17 septembre 2026 sa première rotation entre Benghazi et Paris. Tripoli et Benghazi sont désormais directement reliées à la capitale française, dans les deux sens, avec deux allers-retours prévus chaque semaine. Les liaisons aériennes directes avaient été interrompues en 2014 avec la guerre en Libye.

Sur le tarmac du terminal 3 de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Mohammed porte son jeune fils dans les bras. Il fait partie des 160 passagers de ce premier vol. « C'était important qu'il y ait cette ligne directe. Pour qu'on puisse visiter Paris et aussi pour les affaires », explique-t-il.

La compagnie Medsky Airways, créée à Misrata mais reprise par un proche du clan Haftar qui gouverne l'est de la Libye, multiplie les destinations en Europe, notamment vers l'Allemagne, l'Italie et la Grèce.

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Il fallait rapidement venir opérer en France, assure Abubakeer ElFortiya, président de Medsky Airways. « Je suis sûr qu'il y a une demande et j'espère qu'il y aura aussi une demande pour le fret. Nous avons commencé à mettre cela en oeuvre, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de visa pour les Libyens, pour qu'ils puissent voyager. Et nous encourageons les hommes d'affaires français à se rendre en Libye. »

Activités commerciales et investissements

La France doit participer à la reconstruction libyenne, estime de son côté Abdelhadi Al-Huweij, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de l'Est libyen. « L'objectif, c'est qu'il y ait un grand nombre d'hommes d'affaires présents à Tripoli, et aussi à Benghazi. On parle d'une seule Libye. Nous nous attendons à ce que les activités commerciales et les investissements se développent et prennent de l'ampleur avec cette liaison. »

La France prévoit par ailleurs de rouvrir d'ici à la fin de l'année son consulat à Benghazi, fermé depuis douze ans.