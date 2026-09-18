Cote d'Ivoire: Les producteurs de cacao appellent à une «grève illimitée» pour réclamer un meilleur prix

18 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

En Côte d'Ivoire, un syndicat de producteurs de cacao appelle à une « grève illimitée » depuis mercredi 16 septembre 2026. Il entend dénoncer les conditions de rémunération des cacaoculteurs, alors que la nouvelle campagne de commercialisation a démarré il y a deux semaines dans le pays, le 1eᣴ septembre. Un mouvement qui semble toutefois très peu suivi.

L'un des points de crispation pour le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire (Synap-CI) est le prix fixé pour la nouvelle campagne : 1 200 francs CFA le kilo bord-champ, soit une baisse de plus de 60 % par rapport à l'an dernier.

Le syndicat affirme également qu'un stock résiduel de la dernière campagne demeure. Une déclaration en contradiction avec celle du Conseil Café-Cacao qui, le 5 août, avait annoncé avoir racheté 100 000 tonnes de cacao stockées, conformément aux objectifs fixés. Le président du Synap-CI, Moussa Koné, dit avoir donné pour consigne aux producteurs de « garder le cacao récolté dans les plantations, et de ne pas l'acheminer vers les ports pour exportation ».

Une grève très peu suivie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un mouvement de grève toutefois très peu suivi chez les différents cacaoculteurs contactés jeudi par RFI. « Une grève ne remplit pas le grenier », avait pour sa part déclaré il y a quelques jours l'Organisation interprofessionnelle agricole Café-Cacao (OIA Café-Cacao). L'organisation interprofessionnelle appelle les producteurs à ne pas faire de « rétention de produits ».

Depuis samedi, elle mène une « tournée d'écoute et de sensibilisation » dans les zones de production de cacao, avec pour objectif de garantir, selon ses termes, « une campagne apaisée ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.