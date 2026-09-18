Cote d'Ivoire: Les producteurs de cacao appellent à une «grève illimitée» pour réclamer un meilleur prix

En Côte d'Ivoire, un syndicat de producteurs de cacao appelle à une « grève illimitée » depuis mercredi 16 septembre 2026. Il entend dénoncer les conditions de rémunération des cacaoculteurs, alors que la nouvelle campagne de commercialisation a démarré il y a deux semaines dans le pays, le 1eᣴ septembre. Un mouvement qui semble toutefois très peu suivi.

L'un des points de crispation pour le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire (Synap-CI) est le prix fixé pour la nouvelle campagne : 1 200 francs CFA le kilo bord-champ, soit une baisse de plus de 60 % par rapport à l'an dernier.

Le syndicat affirme également qu'un stock résiduel de la dernière campagne demeure. Une déclaration en contradiction avec celle du Conseil Café-Cacao qui, le 5 août, avait annoncé avoir racheté 100 000 tonnes de cacao stockées, conformément aux objectifs fixés. Le président du Synap-CI, Moussa Koné, dit avoir donné pour consigne aux producteurs de « garder le cacao récolté dans les plantations, et de ne pas l'acheminer vers les ports pour exportation ».

Une grève très peu suivie

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Un mouvement de grève toutefois très peu suivi chez les différents cacaoculteurs contactés jeudi par RFI. « Une grève ne remplit pas le grenier », avait pour sa part déclaré il y a quelques jours l'Organisation interprofessionnelle agricole Café-Cacao (OIA Café-Cacao). L'organisation interprofessionnelle appelle les producteurs à ne pas faire de « rétention de produits ».

Depuis samedi, elle mène une « tournée d'écoute et de sensibilisation » dans les zones de production de cacao, avec pour objectif de garantir, selon ses termes, « une campagne apaisée ».