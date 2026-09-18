Sénégal: Le Premier ministre a reçu les patrons des principales entreprises privées du pays

Au Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô à la rencontre du secteur privé. Alors que l'État, très endetté, a toujours près de 2 000 milliards de FCFA (environ 3,5 milliards de dollars) de dettes accumulées auprès des entreprises privées du pays, cette réunion avait pour objectif d'écouter et de rassurer les organisations patronales sur la volonté du gouvernement de régler ses factures.

La morosité du climat des affaires, le manque de concertation et d'échanges entre l'État et le secteur privé notamment pour la réforme du code douanier et des impôts, voilà quelques-unes des préoccupations soulevées par la quinzaine d'organisations patronales autour de la table jeudi.

Renouer le dialogue, alors que la dernière rencontre avec le chef du gouvernement, Ousmane Sonko à l'époque, date d'il y a un an, est un premier pas selon le président du mouvement des entreprises du Sénégal (Medes), Mbanick Diop.

« C'est le premier contact direct entre le Premier ministre et le secteur privé dans son ensemble. Il a promis de mettre un cadre pour se revoir une fois tous les trois mois parce que pour nous, patronat, l'État ne dispose pas d'un monitoring fiable sur la situation des entreprises sénégalaises », explique-t-il.

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La dette de l'État envers les entreprises privées

Autre souci majeur, la dette que l'État doit aux entreprises privées et qui grippe toute l'économie. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô l'estime à près de 2 000 milliards de FCFA. Jeudi, il a assuré que 300 milliards de FCFA du budget serviront à commencer le remboursement de cette dette.

« Nous prenons cela comme une bonne nouvelle. Nous avons l'engagement du gouvernement par le Premier ministre que d'ici la fin de l'année, ils commenceront à apurer de façon substantielle cet endettement », a réagi Baïdy Agne, le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) .

Pour cela il faut encore décrocher le feu vert définitif du FMI pour son prêt de 2,2 milliards de dollars. Dakar espère l'avoir d'ici décembre et d'ici là temporiser et rassurer les opérateurs économiques. Le prochain rendez-vous avec les patrons devrait avoir lieu lors d'une rencontre entre le chef de l'État et le secteur privé lors du conseil présidentiel de l'investissement.