Afrique: Ebola - Quatre mois après le début de l'épidémie, le pic n'a toujours pas été atteint selon Africa CDC

En République démocratique du Congo (RDC), quatre mois après le début de l'épidémie d'Ebola, le pic n'a toujours pas été atteint. C'est ce qu'a annoncé l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, jeudi 17 septembre lors d'une conférence de presse. Une analyse qui contraste avec celle des autorités congolaises, qui avaient indiqué la semaine dernière que le pic avait été atteint à la mi-août.

En RDC, le bilan s'élève aujourd'hui à 7 404 cas confirmés d'Ebola, dont 3 577 décès et 1 776 guérisons. Pour le docteur Wessam Mankoula, des progrès ont bien été enregistrés dans certaines zones de santé, mais ils ne concernent pas encore l'ensemble des zones affectées. « Quand on parle de pic, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs pics lors d'une épidémie, estime le responsable de la réponse aux situations d'urgence au sein d'Africa CDC. Il peut y avoir une augmentation des cas, que vous allez contrôler, puis la situation se stabilise, il y a même une légère baisse. Mais si vous ne maintenez pas ce contrôle sur la durée, la hausse peut repartir ».

« C'est ce qu'il s'est passé fin juillet : il y a eu un plateau, suivi d'une nouvelle hausse, poursuit-il, donc oui, il y a des progrès dans certaines zones de santé, mais il ne faut pas être trop optimiste. Dans sept zones de santé, il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis 42 jours. Dans six zones, pas de nouveau cas depuis 21 jours ».

« Mais il y a encore 49 zones de santé où il y a de nouvelles contaminations. Ces zones représentent près de 80 % des zones de santé touchées. Donc il est trop tôt pour dire que cette épidémie est sous contrôle. »

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