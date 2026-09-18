Le rapprochement entre le Maroc et Israël franchit une nouvelle étape. Les deux pays, qui ont renoué leurs relations diplomatiques en 2020, prévoient désormais d'ouvrir chacun une ambassade. Cette nouvelle étape a été annoncée mercredi 16 septembre à New York, sous l'égide des États-Unis. Mais qu'est-ce qui va réellement changer dans la relation entre le Maroc et Israël ? Explications.

C'est d'abord une décision très symbolique. Dans leur communiqué conjoint, Washington, Rabat et Tel-Aviv évoquent « les possibilités illimitées qu'offre la relation entre le Maroc et Israël ». Engagés depuis décembre 2020 dans un rapprochement diplomatique sous égide américaine, avec les accords d'Abraham, les deux pays ont décidé d'élever leurs représentations diplomatiques au rang d'ambassades. Actuellement, il ne s'agit que de bureaux de liaison. Aucune date n'a encore été avancée pour l'ouverture de ces ambassades.

Le Maroc et Israël se sont également engagés en faveur de mesures très concrètes. Avant la fin de l'année, de nouvelles liaisons aériennes doivent être ouvertes entre les deux pays. Des accords économiques doivent également être signés afin d'accélérer leur rapprochement, notamment dans les technologies et la sécurité.

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Une « nouvelle dynamique » après le ralentissement des relations

Cette décision marque une nouvelle dynamique dans les relations entre le Maroc et Israël. À partir du 7-octobre 2023, le rapprochement entre les deux pays avait connu un net ralentissement. Pour Kader Abderrahim, maître de conférences à Sciences Po, « ce saut diplomatique marque la volonté du gouvernement marocain de resserrer les liens ».

En toile de fond, pour Rabat, il y a surtout l'enjeu du soutien américain dans le dossier du Sahara occidental. « Pour le Maroc, clairement, il s'agit d'une relation qui est d'abord un instrument de politique étrangère. Et ce rapprochement s'inscrit aussi dans un échange stratégique avec Washington : la reconnaissance américaine de la souveraineté sur le Sahara occidental », analyse le maître de conférences.

Dans leur communiqué, Washington et Tel-Aviv réaffirment ainsi leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur l'ensemble de ce territoire que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Ce rapprochement sert également les intérêts israéliens. « Pour Israël, le Maroc représente un partenaire particulièrement utile au Maghreb », Kader Abderrahim. Israël trouve également, selon lui, « un partenaire arabe qui a une influence africaine et méditerranéenne ».

Une « normalisation » contestée au Maroc

Au fil des années, ce rapprochement entre Rabat et Tel-Aviv a suscité de plus en plus d'opposition au Maroc. Ce que l'on appelle « la normalisation » a commencé à être ouvertement critiqué par une partie de l'opinion publique à partir du déclenchement de l'offensive israélienne sur Gaza, au lendemain des attaques du Hamas du 7-octobre 2023.

Le Maroc a depuis connu des dizaines de manifestations, réunissant à chaque fois plusieurs milliers de personnes, pour réclamer l'abrogation de cette normalisation. Dans leur communiqué, Washington, Rabat et Tel-Aviv disent continuer « de croire que l'établissement de relations diplomatiques, amicales et pacifiques entre le Maroc et Israël sert l'intérêt commun des deux pays ».