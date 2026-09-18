Nigeria: Des frictions apparaissent entre soutiens de Bola Tinubu à quelques mois des élections

Au Nigeria, les relations entre certains soutiens du président, Bola Tinubu, se tendent à l'approche des élections générales de janvier 2027. Alors qu'un rapprochement avec l'opposition en vue de l'élection des gouverneurs qui aura lieu un mois après la présidentielle est prôné par certains, cette prise de position froisse les puissants gouverneurs du parti majoritaire.

Un pied dans une opposition clairsemée, l'autre dans le palais présidentiel, Nyesom Wike, ministre de la capitale fédérale, Abuja, prône un rapprochement des deux clans. Une initiative que les gouverneurs affiliés au Congrès des Progressistes (APC), le parti présidentiel, voient d'un mauvais oeil.

Cet ancien gouverneur de l'État de Rivers défend notamment l'idée d'une « coalition arc-en-ciel » pour « mobiliser des soutiens de tout bord politique en faveur de la réélection de Bola Tinubu ». Il suggère aussi que le parti majoritaire se range derrière des candidats de sa formation d'opposition, le Parti démocratique populaire (PDP), dans les régions où l'APC est moins populaire.

Un opposant proche du président

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Nyesom Wike fait partie de la garde rapprochée de Bola Tinubu et est considéré, depuis le début du mandat du président, comme l'un de ses alliés de poids. Lui qui conserve une grande influence dans l'État pétrolier qu'il a gouverné a également permis au parti présidentiel d'en prendre la tête.

Pour ce faire, Nyesom Wike a attisé les divisions au sein de sa propre formation dans laquelle il conserve ses fonctions dirigeantes. Une attitude qui a notamment poussé Atiku Abubakar, qui s'était présenté à la présidentielle de 2023 sous la bannière du PDP, à rejoindre les rangs d'un Congrès démocratique africain (ADC).

Mais sa proposition a fortement déplu aux gouverneurs affiliés au parti présidentiel, d'autant que Nyesom Wike a laissé entendre que certains d'entre eux seraient trop « paresseux » pour gagner une élection dans les urnes.

« Je n'ai jamais promis à personne que le PDP ne présenterait pas de candidats aux élections des gouverneurs, de l'Assemblée nationale et des Parlements locaux » a-t-il encore déclaré, tout en réaffirmant son soutien inconditionnel au président sortant.