Congo-Kinshasa: Le gouvernement propose un budget ambitieux financé par une fiscalité renforcée

Le gouvernement congolais a déposé en début de semaine un projet de budget 2027 évalué à 24,8 milliards de dollars qui prévoit de mobiliser 70 % de fonds supplémentaires à l'enveloppe proposée. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif compte notamment élargir l'assiette fiscale et renforcer les contrôles. Un effort attendu dans un budget où la défense et la sécurité occupent une place centrale.

Le gouvernement veut faire passer les recettes intérieures de 15,3 milliards de dollars en 2026 à 17,5 milliards en 2027. Il faudra donc mobiliser 2,2 milliards supplémentaires en un an, soit une progression d'environ 14 % par rapport à l'année précédente.

Dans le projet déposé au Parlement, ces recettes doivent financer plus de sept dollars sur dix du budget. La pression fiscale visée atteint 12,8 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autrement dit, l'État congolais espère collecter près de 13 francs d'impôts pour chaque tranche de 100 francs de richesse produite dans le pays. Pour y parvenir, les documents préparatoires prévoient de fiscaliser davantage les activités informelles, d'étendre la facture normalisée, d'enregistrer les contribuables par biométrie et de renforcer les contrôles. Des droits d'accise plus élevés sont aussi envisagés sur certains véhicules et articles en plastique.

Cette recherche de recettes intervient alors qu'au premier semestre 2026, défense et sécurité ont absorbé environ un quart des dépenses effectivement payées sur le budget général. Le Parlement devra maintenant vérifier si ces recettes sont réalistes et comment elles seront réparties entre sécurité, santé, éducation et infrastructures.