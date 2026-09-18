Kenya: Une multinationale française mise en accusation par plusieurs associations

Au Kenya, la société française Teleperformance, numéro un mondial des centres d'appel et de services digitaux pour les entreprises, est sur la sellette à cause des conditions de travail de ses employés. Le syndicat français CGT et deux organisations de la société civile kényane viennent de mettre en demeure la multinationale. Ils reprochent à sa filiale kényane de ne pas respecter les droits fondamentaux de ses travailleurs digitaux, notamment les modérateurs de contenu et les employés de l'intelligence artificielle.

D'abord, ce sont les méthodes de recrutement de Teleperformance Kenya qui sont mises en cause. La société a besoin d'employés qui parlent de nombreuses langues différentes, au même endroit. Elle embauche donc des étrangers, qui restent souvent en situation irrégulière.

Maître Mercy Mutemi est la présidente d'Oversight Lab, une association spécialisée dans la défense du droit des travailleurs dans le monde du digital. Selon les preuves à sa disposition, notamment des e-mails, Teleperformance « ment à l'immigration en racontant que ses recrues ne viennent pas pour travailler mais pour suivre une formation ».

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Selon l'avocate, des messages sont passés aux employés en cas d'interrogatoires par les services de l'immigration pour qu'ils n'aient pas de problème. « Et les conditions de recrutement sont tellement précaires que les salariés n'osent pas se plaindre car ils redoutent que Teleperformance utilise leur statut de sans-papier contre eux », développe-t-elle.

Pressions et stress post-traumatique

Ensuite, il y a la question des conditions de travail, notamment pour les modérateurs de contenus, soumis à des images parfois insoutenables, plus de huit heures par jour. Anthony Kimani de l'association Data Labelers, organisation spécialisée dans l'étiquetage de données brutes pour entrainer les modèles d'intelligence artificielle, observe d'un mauvais oeil les conditions de travail de ses collègues. « Ils sont soumis à des contraintes de productivité très fortes », constate-t-il, « ils subissent aussi une très forte surveillance au travail, des pratiques antisyndicales et n'ont pas de soutien psychosocial. Ils risquent de souffrir de stress post-traumatique, d'anxiété... Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils nous racontent. »

Si plusieurs contentieux de ce type sont déjà en cours au Kenya, notamment contre Meta et sa filiale locale Sama dont les employés avaient dénoncé leurs conditions de travail, c'est la première fois, en Europe, qu'une société du secteur des datas est mise en cause pour sa filiale. Si une médiation n'est pas engagée dans trois mois, une action en justice pourra être intentée en France.

Contactée par RFI, Teleperformance n'a pas donné suite à notre requête.